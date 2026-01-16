« Ramadhan au Palais » s’invite à Alger du 12 février au 14 mars pour une exposition commerciale inédite

Préparez-vous pour la 6ème édition de l’exposition commerciale « Ramadhan au Palais », un événement majeur organisé par la société algérienne des foires, Safex.

Du 12 février au 14 mars, le Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger se transformera en une véritable vitrine de produits divers et variés, offrant une opportunité unique de soutenir l’activité commerciale et artisanale locale tout en profitant de prix exclusifs.

Ramadhan au Palais : une vitrine commerciale majeure en Algérie

La 6ème édition de « Ramadhan au Palais », un événement commercial d’envergure, se déroulera du 12 février au 14 mars au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger.

C’est ce qu’a révélé la société algérienne des foires, filiale du groupe Safex, dans un communiqué récent.

Cette exposition saisonnière, organisée à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, est l’une des plus importantes en Algérie.

Elle attire un grand nombre de visiteurs grâce à son offre commerciale diversifiée et ses prix attractifs, offrant ainsi une expérience positive pour les exposants et les visiteurs.

Objectifs et impacts économiques de l’exposition

L’un des principaux objectifs de cette exposition est de soutenir l’activité commerciale et artisanale en Algérie.

Elle offre une plateforme pour promouvoir le produit national et renforcer les liens directs entre exposants et consommateurs. C’est une occasion unique pour les entreprises locales de présenter leurs produits à un large public.

De plus, « Ramadhan au Palais » contribue à dynamiser l’économie pendant le mois de Ramadhan. En proposant une variété de produits à des prix compétitifs, elle stimule la consommation et renforce le pouvoir d’achat des consommateurs, ayant ainsi un impact positif sur l’économie nationale.

Diversité des produits exposés et processus de participation

L’exposition « Ramadhan au Palais » présente une large gamme de produits, mettant l’accent sur ceux très demandés pendant le mois sacré.

Les visiteurs pourront découvrir des fruits et légumes frais, divers produits alimentaires, de la viande, de la vaisselle, des articles de nettoyage, des vêtements prêt-à-porter et des appareils électroménagers.

Des produits traditionnels et artisanaux seront également mis en avant. Les commerçants et artisans souhaitant participer à cet événement peuvent s’inscrire via la plateforme électronique dédiée.

C’est une occasion unique pour eux de présenter leurs produits à un public large et diversifié, tout en contribuant à l’économie locale.