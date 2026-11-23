Depuis le 1er janvier 2023, l’État algérien règle le rapatriement du corps de tout ressortissant mort à l’étranger, sans condition de ressources.

La dépense passe par un fonds spécial du Trésor que gère le ministère des Affaires étrangères. Pour une famille installée en France, le dossier se joue entre l’entreprise de pompes funèbres, la préfecture et le consulat du lieu de décès.

Transport, toilette et mise en bière couverts

L’article 72 de la loi de finances pour 2023 a ouvert la prise en charge à tous les Algériens décédés hors du territoire national, résidents à l’étranger ou non, y compris ceux en situation irrégulière. Le ministère des Affaires étrangères l’a rappelé le 23 avril 2024 : la couverture vaut « indépendamment de leurs situations financières ».

Selon le détail fourni par le ministère, l’État paie le transport par la route dans le pays du décès, le vol vers l’Algérie et les opérations qui précèdent le départ : toilette mortuaire, mise en cercueil, frais administratifs et taxes éventuels.

D’autres dépenses n’apparaissent pas dans cette liste, les billets des proches qui accompagnent le corps, le trajet entre l’aéroport d’arrivée et le cimetière, l’inhumation. Pas davantage les options ajoutées au devis. Mieux vaut exiger un devis écrit qui sépare la part réglée par le consulat de ce qui restera facturé à la famille.

Un fonds limité aux plus démunis jusqu’en 2022

La loi de finances pour 2017 avait créé le compte d’affectation spéciale n° 302-144, alors intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger ». Son décret d’application du 20 juillet 2017 réservait les dépenses à ces seuls nécessiteux.

La loi de finances pour 2021 a retiré le mot du nom du fonds, pas la condition : le décret du 14 décembre 2021 visait les défunts démunis ou ceux dont la famille justifiait de moyens insuffisants. Le texte de 2023 l’a supprimée.

Le fonctionnement actuel relève du décret exécutif n° 23-225 du 10 juin 2023, paru au Journal officiel n° 41. Le fonds reçoit une partie des recettes des actes consulaires et des visas, de même que des dons et legs. Le ministre des Affaires étrangères en est l’ordonnateur principal, les chefs de postes consulaires les ordonnateurs secondaires : c’est pour cela que tout se décide au consulat.

Le dossier déposé par les pompes funèbres

Le consulat délivre une autorisation de transfert du corps quand le décès a eu lieu dans sa circonscription et que l’identité et la nationalité algérienne du défunt sont établies. Les consulats généraux de Paris, Lyon et Marseille réclament aux pompes funèbres la même liste : acte et certificat de décès, certificat médical de non-contagion, autorisation de fermeture du cercueil, procès-verbal de mise en bière et autorisation de transport.

Le préfet du département où le cercueil est fermé signe cette dernière, et l’avion impose un cercueil hermétique en métal. Le 8 janvier 2026, le consulat de Marseille a rappelé qu’il n’accepte que les dossiers des opérateurs inscrits sur sa liste d’habilitation.

Sans famille en France, le consulat peut mener lui-même les démarches si le défunt détenait un compte bancaire approvisionné. Après l’inhumation, le décès se transcrit à l’état civil consulaire, sur le modèle de la transcription d’un mariage. Le consulat de Créteil en fait un préalable à tout document algérien.

Sources