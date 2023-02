Rassemblement des entrepreneurs maghrébins au Canada : une initiative des chambres de commerce maghrébines

Les trois chambres de commerce maghrébines au Canada ont pris une initiative remarquable destinée aux entrepreneurs issus de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Une rencontre se tiendra le 8 février prochain au siège social de la Banque de développement du Canada à Montréal. L’objectif est d’encourager les entrepreneurs maghrébins au Canada et de leur fournir un soutien dans la réalisation de leur projet.

Les entrepreneurs maghrébins sont une communauté à laquelle il faut donner un peu plus d’attention accordée aux autres communautés étrangères établies au Canada. Comme l’a souligné la chargée de compte de la Banque de développement du Canada, le chemin est encore long avant d’atteindre le même positionnement des Libanais, Italiens et Portugais. C’est pourquoi ce rassemblement a pour but d’offrir un accompagnement à ces entrepreneurs et de leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Divers avantages pour les entrepreneurs maghrébins

Cette rencontre permettra aux entrepreneurs maghrébins au Canada de mieux s’informer et de mieux comprendre les différents systèmes de financement qui existent. Elle leur donnera également l’opportunité de se connecter à de nouveaux partenaires et de renforcer leur sentiment d’appartenance au Québec et au Canada.

Les jeunes entrepreneurs qui participent à cette initiative pourront bénéficier d’un meilleur encadrement et de nouvelles informations qui leur permettront de mieux gérer leur projet. Ils peuvent également apprendre des autres participants, échanger des idées et des points de vue et discuter de leurs motivations et de leurs objectifs.

Une initiative qui soutient les entrepreneurs maghrébins

Cette initiative des chambres de commerce maghrébines au Canada est une excellente opportunité de soutenir les entrepreneurs maghrébins et de les encourager à poursuivre leurs projets. Elle leur offre un soutien et une orientation qui leur permettront de réussir leurs entreprises.

Ce rassemblement a pour objectif d’améliorer le positionnement des entrepreneurs maghrébins au Canada. De leur offrir une plus grande visibilité et de leur donner la possibilité de réaliser leurs rêves et leurs ambitions.