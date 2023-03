Ravitaillement régulier et stable en produits alimentaires tout au long du mois sacré

En prévision du mois sacré de Ramadan qui approche à grand pas, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, a examiné le système et le dispositif d’approvisionnement du marché en viande en Algérie. Suite à cette enquête, il a annoncé quelques points concernant les prix des viandes rouges et blanches dans le pays. Cette initiative vise à assurer une disponibilité suffisante de ces produits sur le marché pendant le mois de Ramadan en 2023.

Il est important de souligner que la consommation de viandes rouges et blanches augmente considérablement pendant le mois de Ramadan. Ainsi, pour répondre aux préoccupations des consommateurs algériens, une réunion a été organisée par Mohamed Abdelhafid Henni, selon un communiqué du département ministériel.

Séance de travail avec les professionnels du secteur avicole

Lors de cette séance de travail, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a échangé avec divers professionnels du secteur avicole. L’objectif était de prendre connaissance de leurs avis et suggestions pour améliorer l’approvisionnement en viandes rouges et blanches durant le mois sacré.

Adoption de la vente directe pour l’huile de table en Algérie

Afin d’assurer une meilleure accessibilité à l’huile de table en Algérie durant le Ramadan 2023, la vente directe a été adoptée comme solution. Cela permettra de réduire les coûts de distribution et d’offrir des prix plus abordables aux consommateurs.

Amélioration du système d'approvisionnement : La mise en place de la vente directe devrait contribuer à optimiser le processus d'approvisionnement en huile de table, garantissant ainsi une meilleure disponibilité des produits sur le marché.

Réduction des intermédiaires : En passant directement par les producteurs d'huile de table, la vente directe permet de limiter le nombre d'intermédiaires et, par conséquent, de diminuer les marges bénéficiaires sur le produit, profitant ainsi davantage aux consommateurs.

Transparence des prix : La vente directe offre également une meilleure transparence sur les prix pratiqués par les producteurs, ce qui peut rassurer les consommateurs quant à la justesse des tarifs proposés.

Une stratégie globale pour soutenir les consommateurs algériens pendant le Ramadan

La démarche entreprise par le ministère de l’Agriculture s’inscrit dans une stratégie globale visant à accompagner les consommateurs algériens pendant le mois sacré de Ramadan. Outre la mise en place de la vente directe pour l’huile de table, différentes mesures sont étudiées pour améliorer l’approvisionnement en viandes rouges et blanches et en autres produits alimentaires essentiels.

Importance de la coopération entre les différents acteurs

Pour réussir cette stratégie, il est primordial de renforcer la coopération entre les différents acteurs du secteur agroalimentaire, notamment les producteurs, les distributeurs et les autorités compétentes. Ensemble, ils doivent travailler pour garantir un approvisionnement régulier et stable en produits de première nécessité tout au long du mois sacré.

Face à l’enjeu crucial de l’approvisionnement en produits alimentaires durant le mois de Ramadan 2023, le gouvernement algérien prend des mesures concrètes pour protéger les consommateurs.

L’adoption de la vente directe pour l’huile de table constitue une importante avancée dans cette direction et témoigne de la volonté des autorités de veiller au bien-être de la population pendant cette période clé de l’année.

