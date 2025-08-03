Réaction inattendue de l’avocate d’Achraf Hakimi face à la décision judiciaire : les détails révélés

L’affaire judiciaire impliquant Achraf Hakimi, le célèbre footballeur, a pris un tournant inattendu. Sa défense, menée par son avocate, a réagi de manière surprenante à la décision rendue par le tribunal. Quels sont les détails de cette réaction ? Qu’est-ce qui a bien pu pousser l’avocate d’Hakimi à agir ainsi ? Cet article vous propose de plonger au cœur de cette affaire qui fait grand bruit dans le monde du football et du droit.

Restez avec nous pour découvrir les éléments clés de cette histoire qui ne manquera pas de vous surprendre.

Achraf Hakimi face à des accusations de viol : le parquet de Nanterre demande sa mise en accusation

Le footballeur marocain Achraf Hakimi, âgé de 26 ans, est dans la tourmente. Le parquet de Nanterre a demandé ce vendredi son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour des accusations de viol, selon Le Parisien. Hakimi, qui nie fermement ces allégations, attend désormais la décision du juge d’instruction concernant cette requête.

Son avocate, Me Fanny Colin, a vivement critiqué ces réquisitions qu’elle qualifie d' »incompréhensibles et insensées », arguant que l’enquête a mis en lumière les incohérences dans les déclarations de la plaignante. En cas de renvoi, le joueur du Paris Saint-Germain risque une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans de réclusion.

La défense d’Hakimi : Me Fanny Colin dénonce des réquisitions « incompréhensibles et insensées »

Me Fanny Colin, l’avocate d’Achraf Hakimi, a exprimé son indignation face aux réquisitions du parquet de Nanterre. Elle les qualifie d' »incompréhensibles et insensées », mettant en avant les résultats des expertises psychologiques de la plaignante qui, selon elle, révèlent des incohérences dans ses déclarations.

Me Colin reste confiante et assure que son client est aussi serein qu’au début de la procédure. Elle prévient également que si ces réquisitions étaient suivies, toutes les voies de recours seraient envisagées pour contester cette décision. La défense d’Hakimi semble donc prête à se battre pour prouver son innocence.

Les conséquences pour Hakimi en cas de renvoi devant la cour

Si le juge d’instruction décide de suivre les réquisitions du parquet, Achraf Hakimi pourrait être jugé pour viol, un crime sévèrement puni par la loi française. En effet, si reconnu coupable, le footballeur risque jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle.

Cependant, Me Fanny Colin, l’avocate du joueur, a déjà annoncé qu’elle n’hésiterait pas à utiliser toutes les voies de recours possibles pour contester une telle décision. Ces recours peuvent inclure l’appel ou le pourvoi en cassation, permettant ainsi à la défense de remettre en question la légalité de la procédure ou la justesse de la décision rendue.