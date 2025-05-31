Récapitulatif essentiel : les points clés des réunions sociales de la semaine à ne pas manquer

Dans le rythme effréné de notre quotidien, il est parfois difficile de suivre toutes les actualités sociales. C’est pourquoi nous avons compilé pour vous les points clés des réunions sociales de la semaine. Que vous soyez un professionnel cherchant à rester informé ou simplement un citoyen curieux, cet article vous offre un aperçu concis et précis des discussions et décisions qui façonnent notre société en 2025.

Alors, prenez une pause, installez-vous confortablement et plongez dans ce récapitulatif essentiel pour ne rien manquer de l’actualité sociale de la semaine.

Les sessions de dialogue social sectoriel à Rabat : Contexte et objectifs

Deux sessions du dialogue social sectoriel se sont déroulées à Rabat, axées sur le secteur de l’emploi. Ces réunions s’inscrivent dans la continuité des conclusions du dialogue national central et des dispositions de la note du chef du gouvernement n° 2025/07 du 9 mai 2025.

Les syndicats représentés comprenaient le Syndicat des fonctionnaires et cadres de l’emploi affilié à l’Union marocaine du travail (UMT), le Syndicat national indépendant du corps d’inspection du travail, l’Organisation démocratique du travail (ODT) et l’Union nationale des ingénieurs marocains du secteur de l’emploi.

Les décisions prises lors des sessions : Focus sur les revendications sectorielles

Les discussions ont porté sur diverses revendications sectorielles, avec une attention particulière accordée aux propositions et interventions. Sur le plan financier, l’accent a été mis sur la finalisation du décret relatif à l’indemnité de déplacement pour tous les membres de l’inspection du travail. Le projet de statut de l’Inspection du travail, incluant des dispositions relatives aux indemnités liées aux risques professionnels, sera finalisé lors d’une réunion prévue les 13 et 14 juin.

Au niveau professionnel, il a été convenu d’organiser des formations pour les professionnels et d’élaborer un guide pratique unifié. Enfin, sur le volet social, la subvention de Aïd Al Adha a été confirmée, avec une demande de revalorisation en raison de l’augmentation du coût de la vie.

Réactions syndicales et perspectives futures

Les instances syndicales ont exprimé leur désaccord face aux prélèvements effectués sur les salaires des cadres de l’inspection du travail suite à leur participation aux grèves. Elles ont appelé à la restitution de ces sommes. En conclusion, un consensus a été trouvé pour instaurer le principe d’un dialogue social sectoriel régulier, en accord avec la note du chef du gouvernement.

Les participants attendent avec impatience les prochaines sessions, espérant que leurs revendications seront prises en compte et que le dialogue continuera à être constructif.