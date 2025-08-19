Récolte record à Mascara : une explosion de saveurs avec plus de 240 000 quintaux de fruits saisonniers attendus

Préparez-vous à un véritable festival de saveurs ! Mascara, cette région connue pour sa richesse agricole, s’apprête à connaître une récolte record. Plus de 240 000 quintaux de fruits saisonniers sont attendus, promettant une explosion gustative sans précédent. Que vous soyez amateur de douceur sucrée ou de fraîcheur acidulée, cette nouvelle devrait ravir vos papilles. Alors, prêt à plonger dans ce tourbillon fruité ?

Restez avec nous pour découvrir les détails de cette récolte exceptionnelle qui marque l’année 2025 et qui promet de faire de Mascara le véritable Eden des gourmands.

Prévisions optimistes pour la production de fruits saisonniers à Mascara en 2024-2025

La wilaya de Mascara s’apprête à connaître une campagne agricole 2024-2025 fructueuse, avec une production de fruits de saison estimée à plus de 240 000 quintaux. Cette prévision marque une progression par rapport à la récolte précédente qui avait atteint plus de 230 000 quintaux. L’augmentation attendue est attribuée aux conditions météorologiques favorables et à l’expansion des zones irriguées.

Les variétés principales incluent la pêche, les nèfles, la grenade, la poire, l’abricot, la cerise, la figue de Barbarie, la pomme et le raisin. La direction des services agricoles (DSA) a également lancé un programme de sensibilisation et de formation pour les agriculteurs locaux, visant à améliorer les techniques de culture.

La récolte des fruits de saison a débuté sur une superficie de plus de 7 700 hectares

La cueillette des fruits de saison a déjà commencé dans la wilaya de Mascara, couvrant une superficie productive dépassant les 7 700 hectares. Les variétés majeures cultivées comprennent la pêche, les nèfles, la grenade, la poire, l’abricot, la cerise, la figue de Barbarie, la pomme et le raisin.

Ces cultures fruitières sont présentes dans plusieurs communes de la wilaya, notamment Tizi-Ouzou, Mascara, Matmore, Tighennif, Hachem, Oued El Abtal, El Bordj, Ghriss, Aouf, Bouhanifia, Oued Taria, Mohammadia, Bouhenni, Sig, El Ghomri et Zahana.

La DSA, en collaboration avec la Chambre d’agriculture, continue de soutenir les agriculteurs locaux par le biais de programmes de formation et de sensibilisation aux techniques modernes de culture.

Programme de vulgarisation pour les agriculteurs de la filière arboricole

En complément des prévisions prometteuses, la DSA et la Chambre d’agriculture ont mis en place un programme de vulgarisation à l’intention des agriculteurs de la filière arboricole. Ce programme comprend des sorties de sensibilisation et des sessions de formation sur les techniques modernes de culture.

Ces initiatives sont animées par des spécialistes issus d’instituts technologiques relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. L’objectif est d’améliorer les compétences des agriculteurs et d’optimiser la productivité des cultures fruitières dans plusieurs wilayas d’Algérie.