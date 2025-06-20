Récolte record à Ouargla : plus de 200.000 quintaux de céréales déjà moissonnés, un exploit agricole inédit !

L’exploit agricole réalisé à Ouargla, une région du sud de l’Algérie, est digne d’éloges. Avec une récolte record de plus de 200.000 quintaux de céréales déjà moissonnés, cette performance inédite marque un tournant majeur dans l’histoire de l’agriculture algérienne. Cette prouesse, qui dépasse toutes les attentes, souligne le potentiel immense de cette terre généreuse et la détermination des agriculteurs locaux.

Découvrez comment Ouargla a réussi à relever ce défi colossal et à inscrire son nom en lettres d’or dans les annales de l’agriculture nationale.

Bilan positif pour la récolte de céréales 2024/2025 à Ouargla

La wilaya d’Ouargla a enregistré une production impressionnante de plus de 200.000 quintaux de céréales lors de la saison agricole 2024/2025, selon les chiffres dévoilés par la direction locale des services agricoles (DSA). Cette moisson a été réalisée sur une superficie totale de 6.445 hectares. Le blé dur domine largement avec une récolte de 186.000 quintaux, suivi du blé tendre et de l’orge qui ont respectivement atteint 11.500 et 3.500 quintaux.

Ces résultats sont le fruit d’une extension notable de la superficie consacrée à cette culture stratégique, passant de 5.816 hectares la saison précédente à 8.328 hectares cette année.

Modernisation des infrastructures de stockage à la Coopérative d’Ouargla

La Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) d’Ouargla, où est entreposée la récolte, dispose actuellement de sept structures de stockage avec une capacité totale de 95.000 quintaux. Cependant, pour faire face à l’augmentation de la production, plusieurs projets de modernisation sont en cours. Parmi eux, un silo d’une capacité impressionnante d’un million de quintaux est en construction.

De plus, neuf nouveaux centres de stockage, chacun pouvant contenir jusqu’à 50.000 quintaux, sont également en phase de réalisation. Ces nouvelles installations permettront d’améliorer considérablement les capacités de stockage de la coopérative, garantissant ainsi une meilleure conservation des céréales récoltées.

Expansion de la céréaliculture à Ouargla : Gassi-Touil en tête

L’essor de la céréaliculture à Ouargla est notable, avec une augmentation significative de la superficie cultivée, passant de 5.816 hectares lors de la saison précédente à 8.328 hectares cette année. La région de Gassi-Touil, dans la daïra de Hassi-Messaoud, se distingue particulièrement avec 5.047 hectares dédiés à cette culture.

Les autres zones de production importantes sont les daïras de N’goussa, Sidi-Khouiled et Ouargla. Cette expansion témoigne de l’importance stratégique de la céréaliculture pour la wilaya d’Ouargla et souligne l’effort continu pour augmenter la production afin de répondre aux besoins croissants.