Reconnaissance historique : la France officialise l’Etat de Palestine, un tournant diplomatique majeur

Un événement historique vient de se produire dans le paysage diplomatique mondial. La France, connue pour son rôle influent sur la scène internationale, a officiellement reconnu l’Etat de Palestine.

Cette décision marque un tournant majeur dans les relations entre ces deux nations et pourrait avoir des répercussions significatives sur la dynamique du Moyen-Orient.

Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette reconnaissance, ses implications potentielles et la manière dont elle s’inscrit dans le contexte plus large de la politique étrangère française. Restez avec nous pour comprendre ce changement de cap diplomatique sans précédent.

La France reconnaît officiellement l’Etat de Palestine, annonce Emmanuel Macron à l’ONU

Lors de son allocution à l’ONU, le président français Emmanuel Macron a proclamé la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine. Soulignant l’urgence de la situation, il a appelé à la paix entre Israël et la Palestine.

🚨🇫🇷🇵🇸 URGENT | C’EST HISTORIQUE ! LA FRANCE RECONNAÎT OFFICIELLEMENT L’ÉTAT DE PALESTINE. pic.twitter.com/At7xysXbZO — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 22, 2025

Il a évoqué les violences persistantes, la détention de 48 otages par le Hamas, ainsi que la guerre et les bombardements à Gaza. Macron a insisté sur le fait que « le temps de la paix est venu », soulignant que nous sommes à un moment critique où la possibilité de paix pourrait bientôt être hors de portée.

La responsabilité de la communauté internationale dans la préservation d’une solution à deux États

Macron a souligné l’importance cruciale du rôle de la communauté internationale dans le maintien de la possibilité d’une solution à deux États. Cette solution envisage Israël et la Palestine comme deux entités indépendantes coexistant pacifiquement. Il a rappelé que cette responsabilité historique incombe à tous, car la paix et la sécurité dans la région dépendent de la réalisation de cette vision.

En outre, il a noté que d’autres nations, dont le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal, ont également reconnu officiellement l’État de Palestine, renforçant ainsi l’effort international pour préserver la possibilité d’une solution à deux États.

Reconnaissance de l’Etat de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal

En écho à la France, d’autres nations ont affirmé leur reconnaissance de l’État de Palestine. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a exprimé cette reconnaissance comme un moyen de raviver l’espoir de paix et d’une solution à deux États.

Palestine 🇵🇸 La reconnaissance d’un État Palestinien s’élargit : – France 🇫🇷

– Andorre 🇦🇩

– Belgique 🇧🇪

– Canada 🇨🇦

– Australie 🇦🇺

– Portugal 🇵🇹

– Luxembourg 🇱🇺

– Malte 🇲🇹

– Royaume-Uni 🇬🇧

– Saint-Marin 🇸🇲 L’année dernière, c’était la Norvège 🇳🇴 l’Espagne 🇪🇸 et l’Irlande 🇮🇪… pic.twitter.com/H0jMWfSyzI — Cartes du Monde (@CartesDuMonde) September 22, 2025

De même, le Canada, par la voix de son Premier ministre Mark Carney, a reconnu l’État de Palestine et s’est engagé à travailler en partenariat pour un avenir pacifique.

L’Australie, sous la direction d’Anthony Albanese, a également reconnu l’indépendance de la Palestine, soulignant les aspirations légitimes du peuple palestinien à avoir son propre État.

Enfin, le Portugal s’est joint à ce mouvement international en faveur de la reconnaissance de la Palestine.