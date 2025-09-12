Reconstruction post-séisme à Al Haouz : Akhannouch dévoile les avancées et défis pour les zones sinistrées

Suite au séisme dévastateur qui a frappé la région d’Al Haouz, des efforts considérables ont été déployés pour reconstruire et réhabiliter les zones sinistrées. Aziz Akhannouch, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a récemment fait le point sur les progrès réalisés et les défis à relever dans ce processus de reconstruction.

Cet article vous propose un aperçu des avancées significatives accomplies jusqu’à présent et des obstacles qui restent à surmonter pour redonner vie à cette région marocaine autrefois prospère.

La commission interministérielle dirigée par Aziz Akhannouch fait le point sur le programme de reconstruction

Le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a présidé une réunion de la Commission interministérielle à Rabat ce mercredi. Cette rencontre avait pour objectif de faire le suivi du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al-Haouz, en accord avec les Directives Royales.

M. Akhannouch s’est dit satisfait des progrès réalisés dans l’exécution de ce programme, fruit d’une mobilisation constante et d’une bonne gouvernance. Il a souligné que les directives royales guident l’action des différents départements gouvernementaux pour améliorer les infrastructures de base, organiser le territoire et promouvoir la situation sociale de la population locale.

Des avancées significatives dans la mise en œuvre du programme de reconstruction

Le directeur général de l’Agence de Développement du Haut Atlas a présenté un exposé détaillé sur les progrès accomplis dans le cadre du programme. Il a notamment souligné l’achèvement des travaux de reconstruction et de réhabilitation pour 51 154 habitations.

Les aides financières distribuées aux familles touchées ont atteint un total de 6,9 milliards de dirhams, dont 4,5 milliards consacrés à la construction et la réhabilitation des logements.

Des avancées notables ont également été réalisées dans divers secteurs tels que l’équipement, l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau et le tourisme, avec une attention particulière portée à l’amélioration des infrastructures et à la promotion de la situation sociale locale.

Soutien aux commerçants et aides financières pour les familles affectées

La réunion a également permis de faire le bilan de l’opération d’aide et d’accompagnement des commerçants pour la construction et la réhabilitation de leurs points de vente. Cette initiative a bénéficié à 1610 commerçants, contribuant ainsi à la revitalisation économique des zones touchées.

Par ailleurs, un montant total de 6,9 milliards de dirhams a été distribué aux familles affectées. Sur cette somme, 4,5 milliards ont été alloués à la construction et à la réhabilitation des logements, tandis que 2,4 milliards ont servi à fournir une aide d’urgence de 2500 dirhams par mois aux familles en difficulté.