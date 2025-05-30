L’année 2025 marque un tournant décisif dans l’histoire de la protection sociale en France. Le gouvernement a réussi à mettre en place une réforme ambitieuse, saluée par une large majorité. Mais quels sont les détails de cette transformation majeure ? Quels en sont les impacts sur les citoyens et comment expliquer ce succès retentissant ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en vous fournissant une analyse approfondie de cette réforme qui a su redéfinir les contours de notre système de protection sociale.

Restez avec nous pour découvrir les tenants et aboutissants de cette réussite politique inédite.

Le Maroc célèbre la réussite de la généralisation de la protection sociale

Le gouvernement marocain a accompli avec succès les objectifs du chantier Royal visant à généraliser la protection sociale, renforçant ainsi la cohésion sociale et garantissant un accès équitable aux droits fondamentaux pour tous les citoyens.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné l’importance symbolique de ce projet lors d’une séance à la Chambre des conseillers, affirmant qu’il reflète la profondeur civilisationnelle et humanitaire du Royaume, ainsi que le caractère innovant du modèle de réformes marocain.

Le projet Royal, un pilier de la responsabilité sociale du gouvernement

Le projet Royal a été un levier essentiel pour la responsabilité sociale du gouvernement marocain, fournissant un cadre pour l’élaboration de systèmes de protection sociale robustes et inclusifs. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné que la transformation structurelle dans le domaine social est une nécessité impérative, constituant le cœur d’un État social moderne, garant de la justice sociale et moteur d’un développement inclusif et durable.

Cette transformation place le capital humain au centre des priorités, avec des approches inspirées des meilleures pratiques internationales visant à remédier aux vulnérabilités économiques et sociales et à offrir à tous les citoyens un accès à une vie digne et équitable.

Modernisation du système de solidarité nationale : le rôle des registres sociaux unifiés

La mise en place réussie du Registre social unifié et du Registre national de la population sur l’ensemble du territoire marocain témoigne de l’engagement du gouvernement à moderniser le système de solidarité nationale.

Ces registres ont permis aux individus et aux familles de bénéficier des différents programmes de soutien fournis par l’État, grâce à une couverture territoriale basée sur les principes de proximité et d’écoute. Cette réalisation est le fruit d’un effort intense et de réformes décisives, faisant du Maroc un modèle unique en matière de gouvernance sociale et de qualité des services de base.