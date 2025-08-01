Réforme de l’État social : une mission cruciale pour un avenir équitable en 2025

Face à une société en constante évolution, la réforme de l’État social est un enjeu majeur pour garantir un avenir équitable. En cette année 2025, il est plus que jamais nécessaire d’adapter nos structures sociales aux défis contemporains. Cet article se propose d’explorer les différentes pistes de réformes envisageables, leurs implications et leur potentiel pour construire une société plus juste et inclusive. Un débat essentiel qui concerne chacun d’entre nous, citoyens engagés pour un futur solidaire.

Alors, comment repenser notre État social pour le rendre plus efficace et équitable ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble.

L’État social au Maroc : une priorité pour le roi Mohammed VI

Depuis son intronisation en 1999, le roi Mohammed VI a fait de la construction d’un État social une priorité majeure. Cette vision s’est concrétisée par des réformes structurelles et des programmes sociaux ambitieux visant à réduire les inégalités et à garantir une protection sociale pour tous. En 2020, un tournant décisif a été marqué avec l’annonce de la généralisation progressive de la protection sociale à tous les citoyens d’ici 2025.

Cette initiative, saluée par des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le FMI et l’OIT, s’inscrit dans la continuité des efforts déployés depuis le début du règne royal pour améliorer les conditions de vie des Marocains.

Les programmes sociaux phares du Maroc

Plusieurs programmes sociaux ont été mis en œuvre pour concrétiser la vision d’un État social. Parmi eux, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Régime d’assistance médicale (Ramed) et le programme Tayssir contre l’abandon scolaire. Ces initiatives, ainsi que les aides directes aux veuves et femmes en situation de précarité et les programmes visant à réduire les disparités territoriales et sociales, ont contribué à améliorer significativement les conditions de vie des Marocains.

En effet, le niveau de vie moyen a plus que doublé en 25 ans grâce à ces efforts soutenus pour réduire les inégalités.

Les quatre piliers de la généralisation de la protection sociale

La généralisation de la protection sociale au Maroc repose sur quatre piliers essentiels. Le premier est l’élargissement de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), qui a permis à environ 22 millions de nouveaux bénéficiaires d’accéder à une couverture santé. Le deuxième pilier concerne la généralisation des allocations familiales, visant près de sept millions d’enfants en âge scolaire. L’extension des régimes de retraite à cinq millions de travailleurs non couverts constitue le troisième pilier.

Enfin, le quatrième pilier prévoit la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi. Ces mesures ont été saluées par des institutions internationales, reconnaissant ainsi les efforts du Maroc pour garantir une protection sociale à tous ses citoyens.