Réforme des médias : Mehdi Bensaid dévoile ses plans pour une législation moderne en 2025

La réforme des médias est un sujet brûlant qui suscite de nombreux débats. Mehdi Bensaid, figure emblématique du paysage médiatique, a récemment partagé ses visions pour une législation moderne et adaptée à notre époque. En cette année 2025, il propose des changements radicaux qui pourraient bien redéfinir le secteur. Cet article vous présentera en détail les plans ambitieux de Bensaid pour transformer l’industrie des médias.

Modernisation du cadre législatif de la presse et des médias au Maroc

Le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a présenté un projet de loi visant à moderniser le cadre législatif régissant le secteur de la presse et des médias. Ce texte vise à adapter la profession aux mutations profondes du secteur, protéger la liberté de la presse et améliorer la pratique journalistique.

Il s’inscrit dans le cadre des efforts pour développer le cadre légal du métier de journaliste, en conformité avec les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression et de presse et les engagements internationaux du Royaume en matière de droits de l’Homme.

Clarification et élargissement du champ d’application de la loi

Le projet de loi propose une définition plus précise des catégories de journalistes professionnels, distinguant le journaliste professionnel expérimenté du stagiaire. Il clarifie également la situation légale concernant la carte de presse professionnelle.

De plus, le texte élargit le champ d’application de la loi pour renforcer la protection du journaliste professionnel, lui offrant ainsi toutes les garanties juridiques nécessaires à l’exercice de ses missions.

Le ministre a souligné que cette réforme vise à instaurer un cadre légal novateur et moderne, contribuant à l’établissement d’une presse libre, responsable et crédible au service de la société et de la démocratie.

Procédure spécifique en cas de difficultés entravant le renouvellement des structures du CNP

Le projet de loi prévoit une procédure spécifique pour faire face aux éventuelles difficultés qui pourraient entraver le renouvellement des structures du Conseil National de la Presse (CNP). Cette procédure consiste en la création d’une commission spéciale, dont le rôle est de combler tout vide institutionnel.

Les missions de cette commission prennent fin dès l’annonce des résultats définitifs de l’élection et de la désignation des représentants des journalistes professionnels et des éditeurs au sein du Conseil.

Par ailleurs, le texte législatif envisage l’institution d’une commission provisoire chargée de la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition, en tant qu’instance de supervision transitoire.