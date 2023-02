Réforme des retraites 2023 en France : le gouvernement courtise les Républicains

Au printemps 2021, le gouvernement du président Emmanuel Macron a lancé un vaste projet de réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne cherche à obtenir l’adhésion des élus Les Républicains pour faire adopter la réforme à l’Assemblée nationale pour 2023.

Cette réforme touchera tous les travailleurs français et proposera notamment une revalorisation du minimum contributif qui garantit un niveau de vie minimum aux retraités jusqu’à atteindre un montant de 1 200 euros brut par mois, chaque salarié ayant cotisé au Smic bénéficiant d’une pension de 85 % de celui-ci.

La loi prévoit également une allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) dont le montant est actuellement de 961 euros pour une personne seule et de 1 492 euros pour un couple.

Pour gagner l’appui des républicains, Elisabeth Borne a fait un pas supplémentaire en annonçant le 14 février 2021 que ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans seront intégrés au dispositif carrière longue. De plus, les personnes ayant engagé une carrière longue pourront partir un an avant l’âge légal, soit à 63 ans au lieu de 64 ans.

Dans quelle mesure cette réforme va-t-elle soutenir les classes populaires ?

Le but de la réforme est de redynamiser le système de protection sociale et de lutter contre l’inégalité face à la retraite. En effet, seuls ceux ayant suffisamment cotisé pouvaient bénéficier d’une retraite convenable, laissant les plus pauvres sans ressources suffisantes pour vivre décemment à la retraite. Grâce à la revalorisation du minimum contributif et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, plus de retraités seront en mesure de remplir leurs obligations financières, alors que le revenu moyen des personnes âgées ne représentent que 59 % du revenu moyen des actifs.

La première étape de la formulation de ce plan consiste à s’assurer que tout le monde puisse disposer d’un niveau de vie correct à la retraite, grâce aux mécanismes mentionnés ci-dessus. L’objectif final est de fournir aux Français des retraites suffisamment importantes pour permettre une retraite digne. Ainsi, le minimum contributif sera porté à 100 euros par mois afin de soutenir celles et ceux qui n’ont pas cotisé assez longtemps pour toucher une retraite complémentaire significative et/ou pour qui une partie de leur retraite a été soustraite à cause d’un licenciement.

En outre, le seuil de l’exonération de l’Aspa sera relevé à 39 000 euros d’actif net pour compenser les recouvrements effectués par l’Etat ou la caisse de retraite au décès. Cela permettra aux personnes retraitées à faible revenu de profiter pleinement de leur succession, sans craindre de perdre leur Aspa.

Comment cette réforme peut-elle être améliorée ?

Tandis que certains applaudissent cette réforme en tant que progrès vers une société plus juste, d’autres expriment leur inquiétude quant au manque de consultation des populations concernées dans la formulation de ce plan. Par exemple, l’Alliance Nationale des Retraités et des Personnes Âgées (ANRPA), se plaint que ses propositions n’ont pas été suffisamment prises en compte.

De plus, si l’objectif premier de cette nouvelle loi est de protéger les plus démunis, des scénarios de retraite actuels restent exclusifs pour une partie de la population. Par exemple, ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans ne pourront pas bénéficier du dispositif carrière longue, et ceux ayant choisi de prendre une carrière courte afin de s’occuper de leurs enfants ou de leurs parents se trouvent confrontés à une baisse de leur retraite.

Quelques pistes pour pallier à ces carences :

Une meilleure concertation avec les associations de retraités et les organisations syndicales, pour comprendre leurs besoins et remodeler le paysage politique autour des retraites.

avec les associations de retraités et les organisations syndicales, pour comprendre leurs besoins et remodeler le paysage politique autour des retraites. Une prise en compte accrue des situations particulières , notamment pour les femmes ayant choisi de mettre leur carrière professionnelle de côté pour s’occuper de leurs familles (conjoint, enfants). Le versement d’une indemnité spéciale pourrait être envisagé.

, notamment pour les femmes ayant choisi de mettre leur carrière professionnelle de côté pour s’occuper de leurs familles (conjoint, enfants). Le versement d’une indemnité spéciale pourrait être envisagé. Un financement supplémentaire pour combler le fossé entre les pensions des hauts et des bas revenus.

Si cette réforme des retraites 2023 veut être un véritable succès, il est primordial de tenir compte des différentes voix et critiques, afin d’obtenir une solution satisfaisante pour toutes les parties concernées.

La Commission européenne confirme sa position sur la #ReformesDesRetraites en🇫🇷 « La décision de mettre en œuvre la réforme incombe au gouvernement français. La Commission a recommandé aux États membres d’harmoniser progressivement les régimes de retraite pour plus de justice. » pic.twitter.com/bGm1GO7aFM — France TV Bruxelles (@F2Bruxelles) February 16, 2023

