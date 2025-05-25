Réformes judiciaires au Maroc : l’essor des peines alternatives, un pas de géant pour les droits de l’Homme

Le Maroc, pays d’Afrique du Nord connu pour son riche patrimoine culturel et historique, est également en train de se faire un nom dans le domaine des droits de l’Homme. En effet, les réformes judiciaires récentes ont vu l’émergence de peines alternatives, marquant une avancée significative dans la protection des droits individuels. Cet article explore cette évolution majeure, analysant comment ces changements influencent non seulement le système judiciaire marocain, mais aussi la vie des citoyens.

Plongez avec nous dans ce sujet passionnant et découvrez comment le Maroc fait un pas de géant pour les droits de l’Homme.

Une initiative royale pour les droits de l’homme : le projet de décret sur les peines alternatives au Maroc

Le Maroc franchit une étape majeure dans la promotion des droits de l’Homme avec le projet de décret relatif aux peines alternatives. Cette initiative, impulsée par le Roi Mohammed VI, vise à intégrer davantage la culture des droits de l’Homme dans le royaume. Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a souligné que ce projet répond à une demande ancienne de réforme pénale.

Il permettrait d’atténuer la surpopulation carcérale et d’offrir aux condamnés des options de peines alternatives favorisant leur réinsertion sociale.

Les différentes formes de peines alternatives et leur rôle dans la résolution de la surpopulation carcérale

Le projet de décret propose quatre types de peines alternatives : les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures préventives, qualifiantes ou curatives et les dispositions relatives aux jours-amende. Ces options diversifiées permettent de répondre à une variété de cas et contribuent à réduire la surpopulation carcérale. En outre, elles favorisent la réinsertion sociale des condamnés en offrant des approches plus humaines pour les crimes sans gravité.

Le décret comprend également des dispositions facilitant son application, notamment la définition précise des missions de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans le suivi de l’exécution des peines alternatives.

Le Conseil de gouvernement approuve le projet de décret n° 2.25.386 : une avancée pour la justice pénale

Le Conseil de gouvernement a donné son feu vert au projet de décret n° 2.25.386, qui fixe les modalités d’application des peines alternatives. Présenté par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, ce texte s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi n°43.22. Il vise à renforcer le système de justice pénale, développer les mécanismes d’application des peines, réduire la surpopulation carcérale et favoriser la réinsertion des détenus.

Cette approbation marque une étape importante dans l’humanisation du traitement des crimes sans gravité, tout en facilitant le rôle de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans le suivi de ces peines alternatives.