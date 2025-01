Refus de titre de séjour : une femme de 66 ans reçoit une OQTF

Dans un contexte où les questions d’immigration sont de plus en plus débattues, le cas d’une femme de 66 ans ayant reçu une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) suscite l’émoi. Cette décision administrative, qui intervient après un refus de titre de séjour, soulève de nombreuses interrogations et met en lumière la complexité du système migratoire français. Dans cet article, nous allons explorer ce sujet sensible et tenter de comprendre les raisons qui peuvent conduire à une telle situation. Restez avec nous pour découvrir les tenants et aboutissants de cette affaire qui fait grand bruit.

Rejet de la demande de titre de séjour d’une Ivoirienne par la préfecture du Val-de-Marne

En France, l’obtention d’un titre de séjour est un parcours semé d’embûches pour de nombreux étrangers qui se tournent souvent vers les tribunaux administratifs face aux refus des préfectures. C’est le cas d’une ressortissante ivoirienne de 66 ans, arrivée en 2015, dont la demande a été rejetée par la préfecture du Val-de-Marne en juin 2023. Cette décision s’accompagne d’une obligation de quitter le territoire français. La sexagénaire conteste ce verdict, arguant que sa situation personnelle n’a pas été correctement examinée.

Recours au tribunal administratif de Melun pour annuler l’arrêté préfectoral

En juillet 2023, la ressortissante ivoirienne a porté son affaire devant le tribunal administratif de Melun. Elle demande l’annulation de l’arrêté préfectoral et un réexamen de sa situation par la préfecture du Val-de-Marne. Selon elle, la préfecture aurait commis des erreurs factuelles, juridiques et d’appréciation concernant sa situation personnelle en France. Elle soutient que ses liens familiaux forts en France et son implication dans la vie associative depuis 2017 n’ont pas été pris en compte. De plus, elle n’a plus de liens significatifs avec la Côte d’Ivoire, renforçant ainsi sa volonté de rester en France.

Arguments pour l’obtention d’un titre de séjour et décision du juge

La requérante et son avocat ont mis en avant plusieurs arguments pour justifier sa demande de titre de séjour. Ils ont notamment invoqué l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ont souligné ses liens familiaux forts en France, son engagement dans la vie associative locale et le fait qu’elle n’a plus de liens significatifs en Côte d’Ivoire. Suite à ces arguments, le juge administratif a annulé l’arrêté préfectoral et ordonné au préfet de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale ».