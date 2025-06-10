sur Sport

Regardez le match Algérie – Suède en direct : streaming gratuit, lien vidéo ici !

Football suivez l'affrontement Algérie-Suède en direct, ne manquez rien !
FacebookWhatsAppX

📺 Match en direct – Algérie vs Suède

Suivez le match amical Algérie – Suède en streaming live ce mardi 10 juin 2025. Coup d’envoi à 18h (heure algérienne) depuis la Strawberry Arena à Solna, en Suède.

➤ VIDÉO EN DIRECT CI-DESSOUS ⬇️

Ce match de préparation aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 est diffusé en direct sur ENTV, beIN Sports, et L’Équipe Live Foot.

⚽ Malgré l’absence d’Amoura et Belaïli, les Fennecs d’Algérie peuvent compter sur Mahrez, Aït-Nouri et les jeunes talents pour faire face à une équipe suédoise solide.

FacebookWhatsAppX
Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.