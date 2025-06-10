Regardez le match Algérie – Suède en direct : streaming gratuit, lien vidéo ici !

📺 Match en direct – Algérie vs Suède

Suivez le match amical Algérie – Suède en streaming live ce mardi 10 juin 2025. Coup d’envoi à 18h (heure algérienne) depuis la Strawberry Arena à Solna, en Suède.

➤ VIDÉO EN DIRECT CI-DESSOUS ⬇️

Ce match de préparation aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 est diffusé en direct sur ENTV, beIN Sports, et L’Équipe Live Foot.

⚽ Malgré l’absence d’Amoura et Belaïli, les Fennecs d’Algérie peuvent compter sur Mahrez, Aït-Nouri et les jeunes talents pour faire face à une équipe suédoise solide.