Régularisation des contrats pré-emploi en Algérie : une priorité pour le secteur économique avant la fin 2023

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, a annoncé la régularisation des employés exerçant dans le secteur économique, public et privé. La régularisation aura lieu dans le cadre de contrats pré-emploi avant la fin 2023.

Le ministre du Travail a insisté sur l’importance de la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi inscrits à l’allocation chômage. Il a également souligné la nécessité d’évaluer les employés en fonction de critères tels que la ponctualité et la performance professionnelle.

La régularisation des employés

Le ministre a indiqué que la régularisation des employés concernés se fera avant la fin de l’année en cours en tenant compte des critères. Les employés seront évalués en fonction des rapports établis par leurs employeurs.

Allocation chômage et pension de retraite

Le ministre du Travail a également annoncé que le versement de l’allocation chômage a eu lieu le 28 janvier avec la nouvelle augmentation approuvée par le Président de la République. Il a également fait savoir que les augmentations de la pension de retraite décidées seront versées avant le mois de Ramadan prochain.

Lors de sa tournée, le ministre a inauguré le siège de la Direction régionale de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Il a également inauguré deux annexes locales de l’emploi. En outre, il a visité l’antenne locale du centre national de personnalisation de la carte électronique « Chifa » et le Centre régional d’imagerie médicale.

En somme, la régularisation des contrats pré-emploi en Algérie est une priorité pour le secteur économique avant la fin 2023. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a pris les mesures nécessaires pour garantir le versement de l’allocation chômage et de la pension de retraite. Tout cela s’effectue en promouvant la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi.