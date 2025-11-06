Rejet des demandes de libération suite à l’attaque de la synagogue de la Ghriba, une décision qui fait débat

Le tribunal correctionnel spécialisé en terrorisme à Tunis a récemment refusé les demandes de libération liées à l’attaque terroriste contre la synagogue de la Ghriba en 2023.

9 Décembre Date prévue pour la reprise du procès concernant l’attentat de la Ghriba.

L’agent de la Garde Nationale, responsable de cette attaque qui a fait plusieurs victimes, avait utilisé son arme de service pour commettre ce crime. Le procès est reporté au 9 décembre prochain.

Controverse autour du rejet de libération par le tribunal correctionnel spécialisé

Le tribunal correctionnel spécialisé en matière de terrorisme à Tunis a récemment déclenché une controverse.

Il a refusé les demandes de libération liées à l’attaque terroriste perpétrée contre la synagogue de la Ghriba en 2023, commise par un membre de la Garde Nationale. Cette décision, qui a également reporté le procès au 9 décembre, a suscité un vif débat.



Chaque report nous replonge dans le drame. On espère simplement que la justice ira jusqu’au bout et que la vérité sera dite.

Yousra, 46 ans, sœur d’une victime

L’incident en question s’est produit lorsqu’un agent de la Garde Nationale a tiré sur son collègue et deux visiteurs du temple, causant leur mort et blessant plusieurs autres personnes.

Le Ministère de l’Intérieur avait alors rapporté que l’agent avait utilisé son arme individuelle et avait tenté d’atteindre la synagogue avant d’être abattu par les forces de sécurité.

L’agent de la garde nationale : un acte prémédité ?

Le déroulement des événements soulève des questions sur la préméditation de l’attaque. L’agent a d’abord tué son collègue avant de s’emparer des munitions.

3 Victimes décédées L'attaque a coûté la vie à trois personnes, dont un agent de la Garde Nationale.

Il a ensuite ouvert le feu aux abords du temple juif, causant la mort de deux visiteurs et blessant plusieurs autres personnes.

La manière dont l’agent a agi, en ciblant spécifiquement son collègue puis les visiteurs du temple, laisse penser à une action préméditée. Cette hypothèse est actuellement examinée par les autorités judiciaires dans le cadre de l’enquête en cours.

Le procès reporté : quels impacts pour les victimes ?

Le report du procès à l’audience du 9 décembre prochain a des conséquences notables pour les victimes.

6 Agents blessés Six membres des forces de sécurité ont été touchés lors de l’attaque, dont un est décédé ultérieurement.

Les six agents de sécurité blessés lors de l’attaque, dont un qui est décédé par la suite, sont particulièrement touchés par cette décision.

L’impact émotionnel de ce report sur les victimes et leurs familles est également considérable. Ce délai prolonge leur attente de justice, ajoutant à leur douleur et à leur incertitude face à l’issue de ce procès complexe.