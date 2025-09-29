Relance du transport maritime : la connexion Tanger Med-Motril bientôt réactivée, une aubaine pour l’économie

Le transport maritime, pilier essentiel de l’économie mondiale, est sur le point de connaître une relance significative. En effet, la liaison Tanger Med-Motril, longtemps mise en veille, s’apprête à être réactivée. Cette reprise promet d’impulser un nouvel élan économique, notamment pour les régions concernées.

Dans cet article, nous allons explorer les implications et les bénéfices potentiels de cette relance. Restez avec nous pour découvrir comment cette connexion pourrait transformer le paysage économique et logistique de ces deux villes portuaires.

Reprise de la liaison maritime Tanger Med-Motril : Balearia à la manœuvre

L’autorité portuaire de Motril, située dans le sud de l’Espagne, a récemment confirmé la reprise des opérations maritimes avec Tanger Med. Cette décision fait suite à une réorganisation des lignes orchestrée par la compagnie Balearia. L’objectif est de trouver un nouvel opérateur pour garantir la fluidité de cette ligne qui a montré des performances très encourageantes depuis son inauguration.

En effet, depuis sa mise en service en décembre 2022, la ligne Tanger Med-Motril a généré un volume total de 1,27 million de tonnes. Ces chiffres soulignent l’importance stratégique de cette liaison pour les autorités portuaires espagnoles qui sont déterminées à maintenir son exploitation.

Recherche active d’un nouvel opérateur pour la ligne Tanger Med-Motril

L’Autorité portuaire de Motril est en quête active d’un nouvel opérateur pour assurer le bon fonctionnement de la ligne Tanger Med-Motril. Depuis son lancement en décembre 2022, cette ligne a connu une croissance impressionnante, passant de 10.886 tonnes à son démarrage à 444.449 tonnes en 2023, puis 456.031 tonnes en 2024, avant d’atteindre 361.632 tonnes au cours des huit premiers mois de 2025.

Ces résultats positifs confirment l’importance stratégique de cette liaison et renforcent la volonté des autorités portuaires espagnoles de maintenir son exploitation avec un nouvel opérateur.

Une croissance exponentielle du trafic sur la ligne Tanger Med-Motril

Depuis son inauguration en décembre 2022, la ligne maritime Tanger Med-Motril a connu une progression fulgurante. Le volume global de marchandises transportées est passé de 10.886 tonnes à l’ouverture à 444.449 tonnes en 2023, puis 456.031 tonnes en 2024, pour atteindre 361.632 tonnes durant les huit premiers mois de 2025.

Parallèlement, le nombre de camions transportés a grimpé de 380 unités en 2022 à 16.310 en 2023, 17.511 en 2024 et déjà 14.636 en 2025.

Ces chiffres illustrent l’importance stratégique de cette liaison pour les autorités portuaires espagnoles, qui sont résolues à maintenir son exploitation avec un nouvel opérateur.