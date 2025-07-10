Relizane : redémarrage imminent de l’usine Sovac ? Les détails sur cette reprise espérée

L’usine Sovac de Relizane, un acteur majeur de l’industrie automobile en Algérie, pourrait bientôt reprendre du service. Après une période d’incertitude et de ralentissement, des signes encourageants laissent présager un redémarrage imminent. Quels sont les détails de cette reprise tant attendue ? Quels enjeux se cachent derrière ce potentiel rebond ? Cet article vous propose de faire le point sur la situation actuelle et de comprendre les perspectives d’avenir de l’usine Sovac de Relizane.

Restez connectés pour découvrir toutes les informations essentielles sur ce sujet d’actualité brûlant.

Le parcours tumultueux de l’usine d’assemblage Sovac à Relizane

L’usine d’assemblage Sovac, implantée à Relizane en Algérie, a connu une histoire mouvementée. Elle était spécialisée dans l’assemblage de véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. Propriété de l’homme d’affaires Mourad Oulmi, elle a été contrainte de fermer ses portes en 2019 suite à des affaires de corruption.

Cette fermeture a également entraîné la suspension des activités du groupe Volkswagen en Algérie en décembre de la même année. Aujourd’hui, l’avenir de cette usine est incertain, bien que des discussions soient en cours pour éventuellement relancer ses activités.

Le gouvernement envisage la relance de l’usine Sovac

Sifi Ghrieb, le ministre de l’Industrie, a récemment déclaré que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de redémarrer l’usine d’assemblage Sovac. Cette information a été révélée par le journal Echorouk Online le 6 juillet dernier. Selon le ministre, cette usine fait partie des unités industrielles que l’État souhaite remettre en service après plusieurs années d’inactivité.

La décision de relance sera principalement basée sur la viabilité économique et l’impact social prévu de son exploitation. Ghrieb a souligné que les actifs industriels non exploités sont gérés dans une perspective globale visant à les réintégrer dans le cycle de production.

Industriels algériens et gestion des actifs industriels non exploités

Plusieurs industriels algériens manifestent un intérêt pour l’usine Sovac, avec des projets variés allant de la reprise de la production à la mise en place de nouvelles initiatives. Ces acteurs économiques voient dans les actifs industriels non exploités une opportunité à saisir, notamment grâce aux équipements disponibles et à l’emplacement stratégique de l’usine.

Le gouvernement, quant à lui, envisage une gestion globale de ces actifs, visant à les réintégrer dans le cycle de production. Dans la wilaya de Relizane, deux unités sont particulièrement concernées : l’usine d’assemblage Sovac et une cimenterie. Leur réactivation dépendra de leur faisabilité économique et de l’impact social attendu.