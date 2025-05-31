Remaniement majeur : 10 consulats algériens à l’étranger voient leur direction changer

Un vent de changement souffle sur la diplomatie algérienne. En effet, une réorganisation majeure vient d’être annoncée concernant la direction de dix consulats algériens à l’étranger. Cette décision, qui s’inscrit dans un contexte de renouvellement et de modernisation des instances diplomatiques du pays, suscite déjà de nombreuses interrogations. Quels sont les consulats concernés ? Qui sont les nouveaux responsables nommés ? Quelles pourraient être les conséquences de ce remaniement ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Restez avec nous pour découvrir les détails de cette actualité brûlante.

Remaniement majeur dans les consulats algériens en France

Depuis le début de 2025, une série de changements a secoué les consulats et consulats généraux d’Algérie à l’étranger, avec un impact particulier en France, pays abritant la plus grande diaspora algérienne. Quatre consulats français ont été touchés par ces modifications, notamment ceux de Paris et Marseille, les plus importants en termes de taille.

Les consuls généraux Khaled Benhamadi (Paris) et Imed Selatnia (Marseille) ont été rappelés, laissant leurs postes vacants suite à des tensions diplomatiques entre Paris et Alger. De plus, neuf consulats en France sont actuellement sans consuls, faute d’autorisations délivrées par les autorités françaises.

Impact des changements consulaires sur la diaspora algérienne en France

La présence de 18 consulats algériens en France est cruciale, surtout dans les villes avec une forte concentration de ressortissants algériens comme Paris, Marseille et Lyon. Ces changements pourraient donc avoir des répercussions significatives sur la communauté algérienne en France.

Les postes vacants dans les consulats, notamment ceux de Paris et Marseille, pourraient entraîner des retards dans le traitement des demandes consulaires et des difficultés pour les ressortissants algériens à accéder aux services consulaires. De plus, l’absence de consuls dans neuf consulats en France, due à l’absence d’autorisations des autorités françaises, pourrait exacerber ces problèmes.

Modifications consulaires en Turquie, Italie, Espagne, Tunisie, Niger et Mauritanie

Outre la France, six autres pays ont été touchés par ces changements consulaires : la Turquie, l’Italie, l’Espagne, la Tunisie, le Niger et la Mauritanie. Les consulats les plus importants concernés sont ceux de Barcelone, Istanbul et Milan.

Parmi les consuls d’Algérie affectés par ce remaniement, on compte Mohammed Meraimi à Istanbul, Adel Talbi à Milan, Abdelhakim Ammouche à Barcelone, Mostefa Boudib à El Kef (Tunisie), Omar Habbi à Agadez (Niger) et Abdeslem Mehibel à Nouadhibou (Mauritanie). Ces modifications pourraient avoir des implications sur les services consulaires offerts aux ressortissants algériens dans ces pays.