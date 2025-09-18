Renaissance spirituelle : 1.239 mosquées d’Al Haouz rouvrent après le séisme, un symbole de résilience

La province d’Al Haouz, au Maroc, a récemment été le théâtre d’une renaissance spirituelle impressionnante. Après avoir subi un séisme dévastateur, la région a fait preuve d’une résilience remarquable en rouvrant pas moins de 1.239 mosquées.

Ces lieux de culte, symboles de foi et d’unité, ont retrouvé leur splendeur d’antan, offrant aux habitants un espace de prière et de recueillement. Cet événement majeur témoigne de la force de la communauté locale face à l’adversité.

Découvrez dans cet article comment Al Haouz a réussi à transformer une catastrophe naturelle en une véritable renaissance spirituelle.

Réhabilitation des mosquées endommagées par le séisme d’Al Haouz

Le ministre marocain des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a récemment annoncé la réouverture de 1.239 mosquées sur les 2.217 affectées par le séisme d’Al Haouz. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de réhabilitation qui concerne 2.516 édifices religieux, dont 299 zaouïas et mausolées, avec un budget alloué de 1.200 millions de dirhams.

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a annoncé la réouverture de 1 239 mosquées sur les 2 217 endommagées lors du séisme d’Al Haouz. 🔗https://t.co/qpFN8cBd2L pic.twitter.com/XsF7iKpQiI — L’Economiste (@Leconomiste_) September 18, 2025

Au total, 2.057 mosquées ont déjà été rouvertes, tandis que 533 sont encore en cours de réhabilitation.

Planification future pour la réhabilitation des bâtiments religieux

Le ministre Ahmed Toufiq a également dévoilé les plans futurs de son département concernant la réhabilitation des édifices religieux. Actuellement, 754 mosquées, zaouïas et mausolées sont en cours de restauration. De plus, avant la fin de l’année, le processus de réhabilitation commencera pour 530 autres bâtiments.

Au début de l’année prochaine, une opération similaire est prévue pour 1.225 bâtiments supplémentaires. Le ministre a affirmé que la réhabilitation de tous ces édifices devrait être achevée d’ici fin 2026, soulignant ainsi l’engagement du Royaume à préserver son patrimoine religieux et architectural.

La vision stratégique du ministère pour la gestion des mosquées

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques, sous la direction d’Ahmed Toufiq, travaille à l’élaboration d’une vision stratégique pour la gestion des mosquées. Cette vision vise à préserver la neutralité des lieux de culte, protéger les valeurs religieuses de la nation et répondre aux besoins croissants en matière de mosquées.

Le ministère ambitionne également de mettre en place un modèle durable pour une gestion efficace des mosquées et de développer un système d’information dédié à leur gestion. En outre, le ministère organise chaque année la « Journée des mosquées », une célébration qui comprend diverses activités liées à la construction, la réhabilitation et l’entretien des mosquées.