Rencontre avec Adila Bendimerad : l’actrice engagée qui brille par sa polyvalence et son dévouement

Découvrez Adila Bendimerad, une actrice qui se distingue par son engagement et sa polyvalence. Avec une carrière riche et variée, elle a su s’imposer sur la scène cinématographique algérienne et internationale. Son dévouement pour son art et son engagement social font d’elle une figure incontournable du 7ème art. Dans cet article, nous vous invitons à plonger dans l’univers de cette artiste hors du commun, à travers un portrait détaillé qui met en lumière ses multiples facettes.

Préparez-vous à être inspirés par le parcours exceptionnel d’Adila Bendimerad, une femme qui ne cesse de repousser les limites.

Adila Bendimerad : une actrice aux multiples facettes

Adila Bendimerad est une figure emblématique du cinéma algérien, portant avec brio les casquettes d’actrice, scénariste, productrice et réalisatrice. Féministe engagée, elle utilise son art pour questionner et éveiller les consciences. Son parcours artistique a débuté sur les planches de théâtre avant de s’imposer dans le monde du cinéma.

Son film « La Dernière Reine », co-réalisé avec Damien Ounouri, a marqué les esprits par sa narration puissante et son regard lucide sur Alger, sa ville natale. En 2011, Adila a franchi une nouvelle étape en créant sa propre société de production, Taj Intaj, affirmant ainsi son désir d’indépendance et son engagement pour un cinéma libre et audacieux.

Alger, muse d’Adila Bendimerad dans « La Dernière Reine »

Le film « La Dernière Reine », co-réalisé avec Damien Ounouri, est une ode à Alger, ville natale d’Adila Bendimerad. Cette dernière y voit une reine en attente de son couronnement, une cité bouillonnante d’énergie et d’espoir, mais aussi marquée par des trous de mémoire historiques. Le film explore l’Alger du XVIe siècle, une époque riche et complexe, souvent occultée par le colonialisme.

Parallèlement, Adila a montré une autre facette de son talent en participant à la série comique « Rebaa » durant le Ramadan. Elle prépare actuellement un nouveau projet cinématographique avec Damien Ounouri, intitulé « ZAHIA, Alger 1926 (La Joyeuse) », qui raconte l’histoire de la première troupe de théâtre « indigène » à l’époque coloniale.

Adila Bendimerad, une voix pour les femmes et un soutien aux causes justes

Adila Bendimerad est reconnue pour son engagement féministe et sa participation active à plusieurs actions contre les violences faites aux femmes. Elle envisage la place des femmes en Algérie et dans le monde comme une dynamique constante d’action et de mouvement. Pour elle, les femmes ne devraient pas attendre qu’une place leur soit attribuée, elles doivent la prendre et la choisir selon leurs désirs et capacités.

En plus de son engagement pour les droits des femmes, Adila a également pris position pour la cause palestinienne en suspendant les projections de « La Dernière Reine » à Montréal. Cette décision illustre l’importance de l’engagement politique et éthique dans sa démarche artistique, qui va au-delà du simple divertissement.