Rencontre avec la Dr Boukrif de Novo Nordisk Algérie pour la Journée de la recherche clinique, un regard humain sur les avancées médicales

À l’occasion de la Journée internationale de la recherche clinique, la Dr Sabrina Boukrif, directrice médicale chez Novo Nordisk Algérie, partage son parcours inspirant et son engagement envers l’innovation thérapeutique.

Son travail impacte positivement la vie des patients en Algérie, renforçant l’importance des essais cliniques dans le paysage médical national.

Le parcours inspirant de Dr Sabrina Boukrif

Dr Sabrina Boukrif a débuté sa carrière dans la médecine d’urgence, un domaine où chaque seconde compte et où l’écoute des patients est cruciale.

En 2006, elle a fait le saut vers l’industrie pharmaceutique, devenant déléguée à l’information médicale.

Cette transition lui a permis de développer une expertise en affaires médicales, essais cliniques et affaires réglementaires.

Aujourd’hui, chez Novo Nordisk Algérie, elle utilise ces compétences pour promouvoir des solutions thérapeutiques innovantes, répondant aux besoins des patients et des professionnels de santé en Algérie.

L’impact des essais cliniques en Algérie

Les essais cliniques en Algérie, notamment ceux menés par Novo Nordisk depuis 2008, ont un impact significatif sur l’accès à l’innovation médicale.

Avec 17 essais cliniques interventionnels et plus de 13 études observationnelles, plus de 7 600 patients et 200 professionnels de santé ont été impliqués.

Ces initiatives permettent aux patients d’accéder à de nouvelles options thérapeutiques dans un cadre sécurisé et conforme aux normes internationales.

En outre, ces essais renforcent les compétences médicales locales. La participation des professionnels de santé algériens à ces programmes internationaux favorise le développement de leurs compétences et l’harmonisation de leurs pratiques avec les standards mondiaux.

Cela contribue au développement de solutions thérapeutiques innovantes, améliorant ainsi la prise en charge des patients en Algérie.

Une ambition pour l’avenir de la recherche clinique en Algérie

Novo Nordisk Algérie s’engage à bâtir un environnement de recherche clinique structuré et éthique, visant à offrir aux patients un meilleur accès à l’innovation.

L’entreprise souhaite également renforcer les compétences des professionnels de santé, en collaboration avec les autorités sanitaires algériennes. Dr Boukrif exprime sa gratitude envers ces autorités pour leur soutien indispensable.

Chaque essai clinique est perçu comme une étape cruciale vers un avenir prometteur pour les patients algériens.

Novo Nordisk aspire à multiplier ces opportunités, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients de bénéficier des avancées médicales mondiales.