Le président Saïed et la ministre des Finances Khaldi discutent de nouvelles approches pour le développement

Le 7 juillet dernier, une rencontre cruciale a eu lieu au Palais de Carthage entre le Président de la République, Kaïs Saïed, et la ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi. Cette réunion a permis à la ministre de partager les résultats de ses discussions lors de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement à Séville.

Le Président Saïed a souligné l’urgence d’adopter des stratégies innovantes pour combattre les inégalités de développement, critiquant les méthodes traditionnelles qui ont mené à cette situation. Il a également dénoncé l’injustice du système économique mondial envers les pays encore qualifiés de « en développement » ou « fragiles ».

Impact des résultats de la 4e Conférence sur le financement du développement sur l’économie mondiale

La ministre des Finances, Mechkat Slama Khaldi, a partagé les conclusions de ses rencontres lors de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement à Séville. Ces discussions ont mis en lumière la nécessité d’une refonte radicale des approches économiques traditionnelles qui ont conduit à des inégalités de développement flagrantes.

Le Président Saïed a souligné que ces pays, souvent qualifiés de « en développement » ou « fragiles », n’ont pas atteint le niveau de développement souhaité par leurs populations, victimes d’un système économique mondial injuste et de crises dont ils ne sont pas responsables. Ces révélations pourraient avoir un impact significatif sur la réforme des politiques économiques mondiales.

Appel à la justice pour les pays en développement

Le Président Saïed a exprimé son inquiétude face aux injustices du système économique mondial qui affectent principalement les pays dits « en développement » ou « fragiles ». Il a souligné que ces nations n’ont pas encore atteint le niveau de développement souhaité par leurs citoyens, en grande partie à cause des crises dont ils ne sont pas responsables mais dont ils subissent les conséquences.

Le président a appelé à une refonte radicale des approches traditionnelles qui ont conduit à ces inégalités de développement, insistant sur la nécessité d’adopter de nouvelles stratégies pour résoudre ces problèmes.