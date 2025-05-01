Rencontre décisive à Carthage : Kaïs Saïed et la Première ministre s’engagent pour des réformes sociales radicales

L’histoire se fait à Carthage, où le président tunisien Kaïs Saïed et la Première ministre ont récemment tenu une rencontre décisive. Au cœur des discussions : l’engagement pour des réformes sociales radicales. Un rendez-vous qui pourrait marquer un tournant majeur dans la politique sociale de la Tunisie. Alors que le pays est confronté à des défis socio-économiques sans précédent, ces deux figures politiques semblent déterminées à prendre des mesures audacieuses. Quels sont les enjeux de cette rencontre ?

Entretien crucial entre Kaïs Saïed et Sarra Zaafrani Zenzeri au Palais de Carthage

Le 28 avril 2025, une rencontre d’importance s’est tenue au Palais de Carthage entre le Président tunisien, Kaïs Saïed, et la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri. Cette réunion a été l’occasion pour le Chef de l’État d’insister sur l’urgence de résoudre de manière radicale et définitive les problématiques sociales du pays. Il a souligné que cette période historique exigeait la responsabilité de tous les acteurs étatiques pour répondre aux revendications des Tunisiens.

Le contexte actuel de lutte pour la libération nationale a également été évoqué, mettant en lumière le conflit entre le système choisi par le peuple et l’ancienne structure cherchant à reprendre son souffle.

La priorité aux réformes sociales profondes

Le Président a affirmé que la Tunisie regorge de jeunes talents capables de contribuer au développement du pays, tout en dénonçant ceux qui prétendent être opposants mais qui ont été rejetés par l’histoire et le peuple.

Le potentiel des jeunes tunisiens et la prise de conscience du peuple

Le Président Saïed a exprimé sa confiance envers les jeunes tunisiens, soulignant leur capacité à contribuer au développement national. Il a mis en avant le fait que le peuple tunisien a su démasquer ceux qui prétendaient être opposants depuis une décennie, mais qui ont finalement été rejetés par l’histoire et le peuple lui-même.

Enfin, il a affirmé que les efforts actuellement déployés sont réels et que les solutions mises en œuvre sont profondes et authentiques, contrairement aux promesses fallacieuses de ceux qui étaient autrefois ennemis en apparence mais sont aujourd’hui devenus alliés.