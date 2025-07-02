Rencontre diplomatique : Abdellatif Hammouchi accueille son homologue émirati à Rabat, un événement marquant

L’actualité diplomatique est en effervescence à Rabat, la capitale marocaine. Abdellatif Hammouchi, figure emblématique de la diplomatie marocaine, a reçu son homologue émirati lors d’une rencontre qui s’annonce historique. Cet événement, qui souligne l’importance des relations entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, promet d’être riche en discussions stratégiques et en perspectives d’avenir pour les deux nations.

Restez connectés pour découvrir les détails de cette rencontre marquante dans le paysage diplomatique mondial.

Rencontre stratégique entre Abdellatif Hammouchi et Ali Obaid Al-Dhaheri à Rabat

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire marocain, a accueilli mardi à Rabat, Ali Obaid Al-Dhaheri, à la tête du Service national des renseignements émirati. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail, avait pour objectif de renforcer les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle entre les deux pays, tout en élargissant les domaines et niveaux de coordination sécuritaire.

Accompagné d’une délégation de haut rang, Al-Dhaheri a discuté avec son homologue marocain des moyens d’intensifier la coopération opérationnelle et la coordination sécuritaire.

Objectifs et enjeux de la coopération sécuritaire maroco-emiratie

La visite de travail d’Ali Obaid Al-Dhaheri visait à développer les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle, tout en élargissant les champs et niveaux de coordination et des partenariats sécuritaires. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération opérationnelle et la coordination sécuritaire, ainsi que sur l’amélioration des mécanismes d’échange d’informations.

Ces échanges visent à relever les défis sécuritaires et à contrer les menaces, notamment les risques terroristes dans les zones de tension. Cette rencontre a également permis d’évaluer les défis sécuritaires croissants en Afrique, en particulier dans la région sahélo-saharienne.

Consolidation de la coopération bilatérale pour contrer les menaces sécuritaires

Cette rencontre a également été l’occasion d’exprimer la volonté commune des services de sécurité du Maroc et des Émirats Arabes Unis de renforcer et d’étendre leur coopération bilatérale. L’objectif est de faire face aux risques qui menacent la paix et la sécurité des deux pays, tant au niveau régional qu’international.

Cette démarche s’inscrit dans une perspective plus large de lutte contre le terrorisme, notamment dans la région sahélo-saharienne où les défis sécuritaires sont en constante augmentation.