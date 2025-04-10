Rencontre diplomatique : Abdelouafi Laftit en discussion intense avec son homologue gambien, les détails révélés

L’univers de la diplomatie est souvent marqué par des rencontres et des discussions cruciales. C’est dans ce cadre que s’inscrit la récente rencontre entre Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Intérieur marocain, et son homologue gambien. Cette discussion intense a suscité beaucoup d’intérêt et de curiosité. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Quels sujets ont été abordés lors de ces échanges ? Nous vous dévoilons tous les détails de cette rencontre diplomatique qui pourrait bien influencer les relations entre le Maroc et la Gambie.

Restez connectés pour découvrir les coulisses de cette discussion intense.

Rencontre stratégique entre Abdelouafi Laftit et Abdoulie Sanyang

Dans le but de renforcer les relations bilatérales, Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l’Intérieur, a accueilli son homologue gambien, Abdoulie Sanyang, lors d’une visite officielle au Maroc du 7 au 11 courant. Cette rencontre s’inscrit dans la suite des initiatives conjointes initiées depuis la signature d’un mémorandum d’entente en matière de sécurité entre les deux nations le 25 janvier 2024 à Dakhla.

Les deux ministres ont réitéré leur engagement à intensifier la coopération en matière de sécurité publique et de lutte contre diverses formes de criminalité.

Axes de coopération en matière de sécurité

La collaboration entre le Maroc et la Gambie se concentrera sur plusieurs domaines clés. L’accent sera mis sur l’organisation de formations spécialisées pour les officiers de police gambiens, notamment dans les secteurs de la cynotechnie, de la sécurité sportive et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

De plus, un échange d’expertises est prévu, couvrant des domaines tels que les enquêtes criminelles, l’identification biométrique et la gestion de l’ordre public. Cette coopération vise à établir un modèle d’efficacité et de solidarité en matière de sécurité régionale et internationale, reflétant ainsi la volonté commune des deux pays.

Visite de la délégation gambienne à l’Institut Royal de Police à Kénitra

Dans le prolongement de cette coopération, la délégation gambienne se rendra à l’Institut Royal de Police à Kénitra. Cette visite permettra aux représentants gambiens de découvrir les dispositifs de formation, les unités cynotechniques et les installations pédagogiques de l’institut.

C’est une occasion unique pour eux d’apprécier les efforts du Maroc en matière de formation policière. Cette visite symbolise la volonté mutuelle des deux pays de faire de leur collaboration un exemple de solidarité et d’efficacité dans la sécurité régionale et internationale.