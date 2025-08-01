Rencontre diplomatique : Kaïs Saïed et l’ambassadrice canadienne concluent une mission cruciale

L’actualité diplomatique est en ébullition avec la récente rencontre entre le président tunisien Kaïs Saïed et l’ambassadrice canadienne. Cette mission, d’une importance cruciale pour les deux pays, a été l’occasion de discuter de sujets majeurs et de renforcer leurs liens bilatéraux. Dans cet article, nous vous proposons de plonger au cœur de cette rencontre diplomatique et de comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces échanges.

Fin de mission diplomatique pour l’ambassadrice du Canada en Tunisie : rencontre avec Kaïs Saïed

Le chef d’État tunisien, Kaïs Saïed, a accueilli Lorraine Diguer, ambassadrice canadienne en Tunisie, au Palais de Carthage ce jeudi soir. Cette réunion marque la conclusion de la mission diplomatique de Mme Diguer. Les deux figures politiques ont profité de cette occasion pour discuter des liens d’amitié et de coopération qui unissent leurs pays respectifs, exprimant leur désir mutuel de les renforcer dans divers secteurs.

L’ambassadrice a témoigné sa gratitude envers le président Saïed et les autorités tunisiennes pour leur soutien durant son mandat, assurant avoir pu mener à bien sa mission.

Renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et le Canada

Gratitude et accomplissement : le bilan de l’ambassadrice canadienne

En quittant ses fonctions, Mme Diguer laisse derrière elle un héritage de coopération renforcée entre la Tunisie et le Canada, fruit de son engagement et de son dévouement. Cette rencontre finale avec le président Saïed témoigne de l’importance accordée à ces relations bilatérales et de la volonté commune de continuer à les développer.