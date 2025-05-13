Rencontre historique : le Président mauritanien et le chef de la Chambre des représentants en discussion intense

Une rencontre historique a eu lieu entre le Président mauritanien et le chef de la Chambre des représentants. Cette discussion intense, qui marque un tournant majeur dans les relations diplomatiques, a suscité l’attention du monde entier. Dans cet article, nous allons décrypter les enjeux de cette rencontre et analyser les retombées potentielles sur la scène internationale.

Rencontre diplomatique entre le président mauritanien et le président de la Chambre des représentants

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accueilli vendredi à Nouakchott Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants. Au cours de cette rencontre, M. El Alami a transmis les salutations du Roi Mohammed VI au chef d’État mauritanien et a évoqué plusieurs sujets d’importance.

La réunion s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Meguett, Nani Ould Chrougha, ministre chargé du Cabinet du Président, et Hamid Chabar, ambassadeur du Maroc à Nouakchott. Cette visite coïncide avec la première session du Forum parlementaire économique mauritano-marocain.

Le Forum parlementaire économique mauritano-marocain : une plateforme pour renforcer les liens bilatéraux

La présence de Rachid Talbi El Alami à Nouakchott n’est pas anodine. Elle coïncide avec le lancement de la première session du Forum parlementaire économique mauritano-marocain. Ce rendez-vous d’envergure vise à consolider les relations entre la Mauritanie et le Maroc en offrant un espace de dialogue sur les opportunités d’investissement et de coopération économique.

Les échanges qui y auront lieu pourraient avoir des répercussions significatives sur l’amélioration des relations bilatérales, soulignant ainsi l’importance stratégique de ce forum.