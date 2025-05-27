Rencontre historique : le Roi accueille les nouveaux walis et gouverneurs, un tournant pour 2025

Une rencontre historique vient de marquer un tournant majeur dans la gouvernance du royaume. Le Roi, dans une démarche inédite, a accueilli personnellement les nouveaux walis et gouverneurs, signifiant ainsi une nouvelle ère pour l’année 2025. Cette initiative royale, qui souligne l’importance accordée à ces figures clés de l’administration territoriale, est porteuse d’espoir et de changement.

Découvrez dans cet article les détails de cette rencontre et les perspectives qu’elle ouvre pour l’avenir du pays.

Accueil royal pour les nouveaux walis et gouverneurs au Palais Royal de Rabat

Le Roi Mohammed VI, en compagnie du Prince Héritier Moulay El Hassan, a accueilli samedi dernier au Palais Royal de Rabat les nouveaux walis et gouverneurs récemment nommés à l’Administration territoriale et centrale.

Cette cérémonie solennelle a vu la participation notable du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, ainsi que du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui. Les nouveaux responsables ont prêté serment devant le Roi, marquant ainsi officiellement leur entrée en fonction.

Présentation des nouveaux walis et gouverneurs

Les nouveaux walis à l’Administration Centrale comprennent Samir Mohamed Tazi, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Mohamed Faouzi, Inspecteur général de l’Administration territoriale, Hassan Aghmari, Directeur des Affaires électorales, et Abdelhak Harrak, Directeur des Systèmes d’Information et de Télécommunication. Parmi les gouverneurs à l’Administration territoriale, on compte notamment Mohamed Ali Habouha, Gouverneur de la province de Settat, Jamal Khallouq, Gouverneur de la province de Berrechid, et Adil El Maliki, Gouverneur de la préfecture de Mohammedia. Abdellah El Alaoui a été nommé Gouverneur à l’Administration centrale, en charge de la communication au ministère de l’Intérieur.

Ces nominations renforcent le dispositif administratif du pays, avec des responsables expérimentés prêts à relever les défis de leurs nouvelles fonctions.

Le serment des gouverneurs : un engagement solennel

La prestation de serment devant le Roi est une étape cruciale pour les nouveaux walis et gouverneurs. C’est un acte symbolique qui scelle leur engagement à servir loyalement le pays et à respecter ses lois. Ce serment, prononcé en présence du Roi Mohammed VI, est une promesse d’intégrité, de dévouement et de responsabilité dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions.

Il souligne également l’importance de leur rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques et le développement territorial. En prêtant serment, ces hauts fonctionnaires s’engagent à agir avec impartialité et à privilégier l’intérêt général, renforçant ainsi la confiance du public dans l’administration.