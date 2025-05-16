Rencontre historique : le Roi Mohammed VI accueille trois nouveaux visages au sein du CSPJ

L’histoire s’écrit au Maroc avec une rencontre marquante entre le Roi Mohammed VI et trois nouveaux membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Cette réunion, qui marque un tournant dans la gouvernance judiciaire du pays, est l’occasion de découvrir ces nouvelles figures qui vont désormais jouer un rôle clé dans le système juridique marocain.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette rencontre historique et les implications qu’elle pourrait avoir pour l’avenir du Maroc.

Le Roi Mohammed VI accueille trois nouveaux membres au sein du CSPJ

Le Roi Mohammed VI, à la tête du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), a reçu lundi dernier au Palais Royal de Rabat, trois nouvelles figures du Conseil. Hicham Balaoui, nommé Procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, Hassan Tariq, désigné membre du CSPJ en tant que Médiateur du Royaume, et Farid El Bacha, choisi par le Roi comme membre du CSPJ, ont prêté serment devant le Souverain.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Mohamed Abdennabaoui, Président délégué du CSPJ. Le Conseil, sous la présidence du Roi, veille notamment à l’indépendance des magistrats et à l’application de leurs garanties.

Les responsabilités du CSPJ dans le système judiciaire marocain

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), présidé par le Roi Mohammed VI, joue un rôle crucial dans le système judiciaire marocain. Il assure l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment leur indépendance, nomination, avancement, retraite et discipline. Le CSPJ élabore également des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, proposant des recommandations pertinentes.

De plus, il est habilité à donner son avis sur toute question relative à la justice, à la demande du Roi, du Gouvernement ou du Parlement, tout en respectant le principe de séparation des pouvoirs.

Composition du CSPJ et serment des nouveaux membres

Le CSPJ est composé de plusieurs figures clés du système judiciaire marocain. Le premier président de la Cour de Cassation en tant que président délégué, le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, le président de la première chambre de la Cour de Cassation, quatre représentants élus par les magistrats des Cours d’appel, six représentants élus par les magistrats des juridictions du premier degré, le Médiateur, le président du Conseil national des droits de l’Homme, ainsi que cinq personnalités nommées par le Roi pour leur compétence et leur intégrité.

Lors de leur entrée en fonction, ces membres prêtent serment devant le Roi, affirmant leur engagement à servir la justice avec impartialité et indépendance.