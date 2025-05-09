Rencontre présidentielle : L’accent mis sur une loi de finances sociale pour 2025, les détails révélés

Lors de la récente rencontre présidentielle, un sujet a particulièrement retenu l’attention : une loi de finances sociale prévue pour 2025. Cette mesure, qui pourrait marquer un tournant majeur dans la politique économique du pays, a suscité de nombreuses interrogations. Quels sont les enjeux de cette loi ? Comment va-t-elle impacter notre société ? Cet article se propose de vous dévoiler les détails de ce projet ambitieux, afin de mieux comprendre les implications potentielles pour les citoyens et l’économie nationale.

Restez avec nous pour découvrir les tenants et aboutissants de cette loi de finances sociale.

Entretien entre le Président Kaïs Saïed et la Première ministre Sarra Zaâfrani Zenzri

Le 20 septembre 2022, une rencontre a eu lieu entre le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, et la Première ministre, Sarra Zaâfrani Zenzri, au Palais de Carthage. Cette réunion avait pour but d’aborder des sujets d’intérêt national et de faire le point sur l’évolution politique et économique du pays.

Cet entretien s’inscrit dans une série de consultations régulières visant à coordonner les efforts gouvernementaux et à définir les priorités. Le Président a souligné l’importance de revoir le fonctionnement de certains services publics et de préparer le projet de loi de finances pour l’année à venir, en mettant l’accent sur le rôle social de l’État.

Revue du fonctionnement des services publics et ouverture de recrutements dans l’administration

Durant cet entretien, le Président Saïed a mis en exergue la nécessité d’une révision approfondie du fonctionnement de divers services publics. Il a insisté sur l’importance de lancer des recrutements au sein de l’administration, une fois débarrassée des individus ayant abusé de leur position pour des gains personnels. Cette démarche vise à renforcer l’intégrité et l’efficacité de l’administration publique. Par ailleurs, le Chef de l’État a donné des directives pour l’élaboration du projet de loi de finances pour l’année prochaine, soulignant l’impératif de renforcer le rôle social de l’État.

Instructions présidentielles pour un budget axé sur le rôle social de l’État

Le Président Saïed a également donné des directives précises concernant la préparation du projet de loi de finances pour l’année à venir. Il a insisté sur la nécessité d’accroître le rôle social de l’État dans ce budget. Cela signifie que le gouvernement devrait allouer davantage de ressources aux programmes sociaux, afin d’améliorer le bien-être des citoyens et de réduire les inégalités.

Cette orientation pourrait se traduire par une augmentation des dépenses dans des domaines tels que l’éducation, la santé et l’aide sociale. Le Président a souligné que cette démarche est essentielle pour répondre aux besoins des citoyens et promouvoir une croissance économique inclusive.