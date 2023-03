Renforcement de la sélection algérienne de football avec un binational allemand – de qui s’agit-il ?

Le défenseur du Werder Brême, Mitchell Weiser, semble être sur le point de représenter l’Algérie. Son grand-père est originaire d’Algérie et cette possibilité a été mise en avant par le magazine Kicker. Pour lui, il s’agirait d’une aventure. Le natif de Troisdorf se contentait jusqu’ici d’une carrière internationale en jeunes. Il a participé à 40 matches avec des équipes de jeunes allemandes et a remporté le titre de champion d’Europe avec les moins de 21 ans en 2017, mais n’a jamais été convoqué avec les A .

Dans une interview accordée aux médias Spox et Goal, Mitchell Weiser a confirmé que ce serait une option pour lui : « Je n’ai pas encore le passeport, mais je travaille dessus ». Toutefois, le joueur de 28 ans n’ose pas trop s’enflammer car au vu de la procédure, ce n’est pas certain qu’il soit appelé à temps pour les confrontations face au Niger prévues les 23 et 27 mars prochains dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023.

Selon Kicker, l’Algérie serait entrée en contacts avec Mitchell Weiser, un excellent latéral droit parti du Bayern Munich et passé par le Bayer Leverkusen. Auteur de huit passes décisives cette saison en Bundesliga, ce droitier ne serait pas fermé à une carrière internationale sous le maillot des Fennecs.

Une erreur de Mahious pour mettre la pression à Weiser ?

Lors du CHAN 2023 disputé en Algérie, l’équipe nationale a impressionné avec son parcours presque parfait, battant toutes les autres nations sur son chemin jusqu’à la finale. Cependant, malgré ce beau parcours, celui qui retient l’attention sur les réseaux sociaux est le penalty raté de Mahious. La légende Anthar Yahia a pris la parole pour soutenir Mahious et souligner que cela arrive à tout le monde de rater un penalty , en citant l’exemple du penalty raté par Roberto Baggio lors de la Coupe du Monde de 1994.

Le latéral droit du Werder Brême peut-il offrir à Djamel Belmadi une alternative crédible à droite ? Une chose est sûre, si Weiser prend place avec les Fennecs, il devra prendre exemple sur Mahious et montrer qu’il peut assumer ses responsabilités sous pression.

Weiser et l’Algérie, une histoire récente

Le contact entre l’Algérie et Mitchell Weiser n’est pas ancien. En effet, l’ancien international Espoirs allemand n’a jamais rencontré ses grands parents algériens et ne connaît donc pas bien son pays d’origine maternelle. Mais malgré cette distance, il assume pleinement ses racines algériennes, et refuse souvent l’étiquette ‘allemand’ qui lui est associée.

Allemagne 🇩🇪 Mitchell Weiser en équipe d’Algérie 🇩🇿? L’ex du Bayern se prononce enfin . Né à Troisdorf d’un père allemand et d’une mère algérienne, l’ancien joueur du grand Bayern de Munich penserait sérieusement à l’idée de porter la tunique verte des champions d’Afrique 2019. pic.twitter.com/v04jCOXK2d — vaudais toujours (@TFilastin) March 8, 2023



Même si son affinité vis à vis de l’Algérie reste à confirmer, Weiser semble ouvert à cette nouvelle aventure puisqu’il a confié : « Mon conseiller a eu des contacts avec la Fédération algérienne de football. Nous verrons si tout est réglé d’ici là ».

🚨Mitchell Weiser 🎙️: « Je n’ai pas encore le passeport, mais j’y travaille. C’est une option. Pour moi, ce serait une aventure que j’aimerais vivre ». « Mon caractère ne semble pas très allemand. J’ai quelque chose d’africain en moi et je l’apprécie ». [@BeneddraNaim ] pic.twitter.com/HlBmVfmZD8 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 7, 2023

Un coup dur pour Youcef Atal ?

Youcef Atal, blessé à répétition, devrait subir une concurrence très forte de la part de Mitchell Weiser. L’ancien international Espoirs allemand est capable de fournir de nombreuses passes décisives et sa présence est toujours très utile pour le Werder Brême.

Croyez vous encore en Youcef Atal ?🤔 pic.twitter.com/P7HqHdZCiS — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 1, 2023



Atal aura fort à faire pour conserver sa place et garder la confiance de Djamel Belmadi. Cependant, si on regarde du côté des rapport avec le public, l’influence et la popularité d’Atal, il est très probable que le technicien algérien tentera de trouver un compromis pour maintenir le marocain dans son onze de départ, plutôt que de le remplacer intégralement par Weiser.

Des attentes élevées en cas de convocation

Avec une possible première convocation prévue pour la fin du mois, Mitchell Weiser sait déjà que les attentes seront plus que jamais importantes et il doit s’attendre à un environnement similaire à celui des sélections européennes. Weiser doit montrer qu’il a les capacités nécessaires pour s’imposer dans les filets adverses et produire du jeu.

Si les fans ont tendance à retenir les échecs plutôt que les réalisations, Weiser se doit de les encourager et de mener l’équipe algérienne vers de nouvelles victoires pour atteindre les objectifs de la CAN 2023.

Les Algériens attendent beaucoup de leur équipe et espèrent retrouver l’enchanteur football et l’état d’esprit qui ont été mis en avant lors du CHAN 2023. Malgré le penalty raté de Mahious, L’Algérie peut compter sur des joueurs comme Mitchell Weiser pour poursuivre sur cette belle dynamique.

