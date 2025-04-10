Rénovation spectaculaire : le consulat de France à Fès dévoile son nouveau visage

Après plusieurs mois de travaux, le consulat de France à Fès, au Maroc, s’apprête à dévoiler son nouveau visage. Cette rénovation spectaculaire promet de surprendre par son audace et son respect du patrimoine historique du bâtiment. Un projet ambitieux qui a su allier modernité et tradition pour offrir un cadre de travail optimisé aux employés du consulat et un accueil chaleureux aux visiteurs.

Découvrez dans cet article les coulisses de cette transformation et les premières images de ce lieu emblématique de la présence française à Fès.

Inauguration du siège rénové du consulat général de France à Fès

Le mardi dernier, le Consulat général de France à Fès a dévoilé son siège rénové ainsi que le nouveau bâtiment de l’Institut français. L’événement a été marqué par la présence de plusieurs personnalités dont l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier. Ce dernier a souligné l’importance de cette rénovation comme un symbole tangible et solide de la relation entre la France et le Maroc.

Il a également mis en avant le rôle stratégique de ce projet qui vise à renforcer la présence française à Fès dans ses dimensions administratives, culturelles, éducatives et humaines.

La rénovation, un choix stratégique pour renforcer la présence française

La rénovation du bâtiment historique du consulat général à Fès est une démarche stratégique visant à consolider la présence de la France dans la ville. Cette initiative va au-delà d’une simple amélioration des infrastructures, elle symbolise l’engagement de la France envers le Maroc dans divers domaines tels que l’administration, la culture, l’éducation et les relations humaines.

Le site rénové offrira un meilleur accueil aux ressortissants français tout en incarnant l’investissement de la France dans le développement d’une coopération concrète avec le Maroc. Ce projet de deux ans reflète également l’importance de Fès dans la diplomatie française et le dynamisme des relations avec le Royaume.

Un espace multifonctionnel pour les services consulaires et culturels

Le nouveau bâtiment abrite une variété de services, dont des services consulaires, une médiathèque gérée par l’Institut français et un centre de langues. Cette fusion des services consulaires et culturels vise à créer un espace fonctionnel pour les citoyens français nécessitant des services administratifs, ainsi que pour le public marocain intéressé par les activités culturelles et éducatives.

De plus, il est prévu d’accueillir prochainement les équipes de Campus France, renforçant ainsi l’orientation des étudiants marocains vers des études en France. Ce regroupement de services illustre la volonté de la France de renforcer sa présence à Fès et de favoriser un dialogue enrichissant entre les cultures française et marocaine.