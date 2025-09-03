Rentrée 2025 : Christophe Lecourtier, une visite marquante à l’école Berchet de Tanger

La rentrée scolaire 2025 a été marquée par une visite exceptionnelle à l’école Berchet de Tanger. Christophe Lecourtier, figure emblématique du monde éducatif, a honoré les élèves et le personnel de sa présence. Cette journée mémorable a été immortalisée en images, capturant l’enthousiasme et la joie partagés par tous.

Découvrez dans cet article les moments forts de cette visite qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’établissement. Restez connectés pour un voyage visuel inédit au cœur de cette journée spéciale.

La renaissance de l’école Berchet de Tanger pour l’année scolaire 2025-2026

Après une phase de rénovation majeure, l’école Berchet de Tanger a fait peau neuve pour accueillir les élèves à la rentrée 2025-2026. Le 2 septembre, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, a dévoilé les nouveaux locaux, témoignant du renouveau de l’éducation française dans le pays.

Cette réhabilitation, partie intégrante d’un vaste projet immobilier, signe le retour de l’établissement sur son site historique et soutient l’augmentation de 4% des inscriptions scolaires à Tanger. Le réseau éducatif français au Maroc compte désormais 44 écoles homologuées et 49 000 élèves.

Le rôle de Christophe Lecourtier dans l’inauguration des nouveaux locaux

Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, a joué un rôle clé lors de l’inauguration des nouveaux locaux de l’école Berchet. Sa présence a souligné l’importance de cet événement pour les relations franco-marocaines et la valorisation du réseau éducatif français au Maroc. La cérémonie d’inauguration a été marquée par une visite des nouvelles installations, reflétant le dynamisme et l’ambition du projet de rénovation.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer l’offre éducative française à Tanger, qui connaît une croissance de 4% des effectifs scolaires. L’ambassadeur a ainsi contribué à mettre en lumière l’engagement continu de la France en faveur de l’éducation au Maroc.

Une croissance notable des effectifs scolaires à Tanger

La réouverture de l’école Berchet s’accompagne d’une hausse significative des inscriptions scolaires à Tanger, avec une progression de 4% pour cette rentrée. Cette augmentation témoigne du dynamisme et de l’attractivité grandissante du réseau éducatif français au Maroc.

Avec désormais 44 établissements homologués et un total de 49 000 élèves, le réseau éducatif français au Maroc confirme son expansion et sa volonté de proposer une offre éducative de qualité. La réhabilitation de l’école Berchet, intégrée à un ambitieux projet immobilier, illustre parfaitement cette tendance et souligne l’engagement de la France en faveur de l’éducation au Maroc.