Rentrée 2025 : L’OTEF débloque une aide exceptionnelle de 200 mille dinars pour les bourses scolaires

La rentrée scolaire 2025 s’annonce sous de bons auspices pour les familles en difficulté financière. L’Organisation Tunisienne de l’Education et de la Formation (OTEF) vient d’annoncer une mesure exceptionnelle : le déblocage d’une aide de 200 mille dinars destinée aux bourses scolaires. Cette initiative, qui intervient dans un contexte économique difficile, vise à soutenir les élèves et étudiants tunisiens et à garantir leur droit à l’éducation.

Découvrez dans cet article tous les détails de cette aide inédite et comment en bénéficier.

L’OTEF s’engage à soutenir l’éducation en Tunisie avec plus de 200 000 dinars d’aides

La prochaine année scolaire 2025-2026 verra l’Organisation Tunisienne pour l’Education et la Famille (OTEF) intensifier son engagement en faveur de l’éducation. L’organisation prévoit de débloquer des aides et des bourses scolaires d’une valeur totale dépassant les 200 000 dinars. Ces fonds seront spécifiquement destinés aux élèves provenant de milieux défavorisés.

Mahmoud Meftah, le président de l’OTEF, a annoncé que le conseil national de l’organisation se réunira fin août pour finaliser le programme de l’année à venir, qui comprendra également des initiatives de lutte contre la drogue et la promotion de l’intelligence artificielle dans les écoles.

Le conseil national de l’OTEF et la réunion administrative pour finaliser le programme de l’année scolaire 2025-2026

Mahmoud Meftah, président de l’OTEF, a confirmé que le conseil national de l’organisation se tiendra le 30 août. Une réunion administrative est également prévue le 7 septembre pour peaufiner le programme de l’année scolaire à venir. Ce programme inclut notamment la continuation de la campagne contre la drogue et l’organisation d’un colloque sur ce sujet en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées. L’OTEF envisage aussi un colloque sur l’intelligence artificielle dans le milieu scolaire.

Par ailleurs, l’organisation participera à la campagne nationale contre la rage dès le 1er septembre, offrant une vaccination gratuite pour les chiens et les chats dans son siège à Tunis.

La lutte contre la drogue et la promotion de l’intelligence artificielle : deux axes majeurs du programme de l’OTEF

Dans le cadre de son programme pour l’année scolaire 2025-2026, l’OTEF mettra un accent particulier sur deux problématiques majeures. D’une part, l’organisation poursuivra sa campagne de lutte contre la drogue, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées. Un colloque national sera organisé à ce sujet, afin de sensibiliser davantage la population.

D’autre part, l’OTEF prévoit d’organiser un autre colloque, cette fois-ci dédié à l’intelligence artificielle dans le milieu scolaire. L’objectif est de promouvoir l’utilisation de cette technologie innovante comme outil pédagogique, pour améliorer l’apprentissage des élèves.