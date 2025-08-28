Alors que la rentrée scolaire 2025 approche à grands pas, un débat de plus en plus vif se fait entendre : celui du retour à l’heure légale. Cette question, loin d’être anodine, soulève des enjeux importants et divise les opinions. Pourquoi ce sujet suscite-t-il autant de discussions ? Quels sont les arguments avancés par les différents camps ?

Cet article se propose de vous éclairer sur les raisons qui alimentent cette controverse.

Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de ce débat qui pourrait bien changer le rythme de nos journées scolaires.

Les Marocains plaident pour l’abolition de l’heure supplémentaire avant la rentrée scolaire

Alors que la rentrée scolaire approche, un appel croissant des citoyens marocains se fait entendre pour l’élimination de l’heure supplémentaire, soulignant son impact délétère sur le bien-être psychologique des enfants. Les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment Facebook, ont exprimé leur désir que le gouvernement revienne à « l’heure légale », arguant que les élèves sont les plus affectés, surtout pendant la saison hivernale.

Des organisations politiques et des groupes de défense des droits de l’homme ont également précédemment exhorté le gouvernement à abolir cette mesure en raison de ses conséquences néfastes sur la santé publique.

Les organisations politiques et les défenseurs des droits humains s’unissent contre l’heure supplémentaire

Diverses entités politiques et associations de protection des droits humains ont également interpellé le chef du gouvernement, demandant l’abolition de l’heure supplémentaire. Leur inquiétude majeure réside dans les effets dévastateurs sur la santé des citoyens, en particulier celle des enfants. Ils soutiennent que cette mesure, en plus d’être inutile, est préjudiciable à la santé mentale et physique des individus.

Le réseau marocain pour l’alliance civile a même questionné la pertinence de maintenir cette heure supplémentaire alors que plusieurs pays européens, partenaires stratégiques du Maroc, reconsidèrent ce dispositif en raison de ses impacts négatifs.

Le réseau marocain pour l’alliance civile et la position des pays européens partenaires

Le réseau marocain pour l’alliance civile a remis en question la nécessité de conserver l’heure supplémentaire, soulignant que plusieurs pays européens, partenaires stratégiques du Maroc, réévaluent cette mesure en raison de ses effets indésirables. Ces nations limitent désormais son application à la saison estivale plutôt que de l’imposer toute l’année.

Cette démarche met en lumière les préoccupations croissantes concernant les conséquences négatives de l’heure supplémentaire sur la santé et le bien-être des citoyens, en particulier des enfants. Il est donc impératif pour le gouvernement marocain de prendre en compte ces inquiétudes et de reconsidérer sa position sur cette question.