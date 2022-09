Rentrée universitaire 2022 en Algérie : la date enfin dévoilée

Après l’année scolaire, c’est la date de début de l’année universitaire 2022-2023 qui est dévoilée en Algérie. Elle s’étend de début septembre à mi-juin. Le gouvernement prévoit d’améliorer le système éducatif et de revenir à un enseignement normal pour tous. Voici ce qu’il faut retenir pour cette nouvelle année universitaire.

Un retour à la normale des cours académiques

Le ministère de l’éducation a annoncé mercredi l’ouverture officielle de l’année universitaire 2022-2023 prévue Le 17 septembre 2022. Il a fourni des explications détaillées sur les mesures à prendre concernant le programme de cette année académique et a mis en exergue l’inscription des nouveaux bacheliers.

Le gouvernement a insisté sur la nécessité de respecter les mesures de prévention contre le Covid, mais rappelle toutefois que désormais, les cours reviendront à la normale comme avant la pandémie.

Le système d’enseignement mis en place lors de la pandémie sera revu, comme pour celui du télé enseignement. Le ministre y suggère l’arrêt du système d’enseignement de groupe.

Une nouvelle organisation des heures de cours

Mis à part cela, le ministère souligne l’importance de l’éducation et son impact sur le développement. Tous les moyens nécessaires devront être mis en œuvre pour assurer le respect du programme et le bon déroulement de celui-ci. Et ce, à tous les niveaux. Le samedi sera un jour d’étude pour les universitaires, et les cours pourront être rallongés jusqu’à 18 heures.

Les nouveaux bacheliers seront favorisés

Les nouveaux bacheliers de la session 2021-2022 ont également été mis à l’honneur. L’organisation des inscriptions a été remise en question et l’utilisation de nouveaux moyens pour favoriser les inscriptions ont été mis en place.

A ce propos, une nouvelle procédure de paiement des frais d’inscription est désormais possible. Les étudiants peuvent s’inscrire en ligne via la carte électronique eddahabia sur progres.mesrs.dz/webetu/ ou sur le site de la poste.