Réouverture du marché : les moules d’Imi Ouaddar à Agadir de nouveau disponibles pour les gourmets

Réouverture du marché

Amateurs de fruits de mer, réjouissez-vous ! Les célèbres moules d’Imi Ouaddar à Agadir sont de nouveau disponibles pour le plus grand plaisir des gourmets. Après une période de fermeture, le marché local a rouvert ses portes, offrant aux fins palais l’opportunité de savourer ces délices marins. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir la saveur unique de ces moules, pêchées dans les eaux claires de la côte marocaine.

Restez avec nous pour en savoir plus sur cette réouverture tant attendue et sur ce que cela signifie pour les amateurs de cuisine locale et les touristes gastronomes.

Le Maroc autorise à nouveau la vente de moules à Imi Ouaddar

Le secrétariat d’État en charge de la Pêche maritime au Maroc a levé l’interdiction de collecte et de commercialisation des moules dans la zone conchylicole d’Imi Ouaddar, située dans la région d’Agadir. Cette décision fait suite à l’examen des résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), qui ont révélé une stabilisation de l’environnement marin et une purification complète des moules dans cette zone.

Initialement, l’interdiction avait été mise en place pour des raisons de salubrité publique. Le secrétariat d’État recommande toutefois aux consommateurs de n’acheter que des produits conditionnés et vendus dans des points de vente officiels.

Vente de moules à Imi Ouaddar

Des analyses positives de l’INRH pour la zone conchylicole d’Imi Ouaddar

Les résultats des analyses menées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) ont révélé une amélioration significative de la qualité du milieu marin dans la zone conchylicole d’Imi Ouaddar. En effet, ces études ont démontré une stabilité environnementale et une purification totale des moules cultivées dans cette région. Ces conclusions positives ont conduit à la levée de l’interdiction sur la collecte et la vente de ces mollusques.

Cependant, le secrétariat d’État insiste sur l’importance pour les consommateurs de privilégier les produits conditionnés, portant des étiquettes sanitaires d’identification et vendus dans des points de vente autorisés.

Prudence recommandée lors de l’achat de produits conchylicoles

Le secrétariat d’État met en garde les consommateurs contre l’achat de produits conchylicoles vendus en vrac ou par des colporteurs. Ces produits ne présentent aucune garantie de salubrité et peuvent constituer un risque pour la santé publique.

Il est donc fortement recommandé de n’acheter que des produits conditionnés, portant des étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans des points de vente autorisés. Cette mesure vise à assurer la sécurité des consommateurs et à maintenir la qualité des produits conchylicoles sur le marché.

Bachir Abdallah

Écrit par Bachir Abdallah

Bachir Abdallah est journaliste et analyste spécialisé dans l’actualité marocaine et maghrébine. Fort d’une solide expérience dans le suivi des enjeux politiques, économiques et sociaux, il apporte un regard éclairé sur les dynamiques régionales et leur portée internationale. Ses analyses visent à offrir aux lecteurs une information fiable, contextualisée et pertinente.