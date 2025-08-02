Réouverture exceptionnelle : Maroc-Algérie lèvent les barrières frontalières cette semaine, une première depuis des années

Un événement historique se profile à l’horizon entre deux nations voisines, le Maroc et l’Algérie. Après des années de fermeture, les barrières frontalières entre ces deux pays sont sur le point de s’ouvrir à nouveau cette semaine. Cette réouverture exceptionnelle marque un tournant majeur dans les relations bilatérales, longtemps marquées par des tensions.

Restez connectés pour découvrir les détails de cette avancée significative qui pourrait redéfinir la dynamique régionale en Afrique du Nord.

Une ouverture exceptionnelle des frontières Maroc-Algérie pour le rapatriement d’une dépouille

Mercredi dernier, un événement rare s’est produit : les frontières entre le Maroc et l’Algérie, habituellement fermées, ont été exceptionnellement ouvertes. Cette décision a été prise afin de permettre le transfert du corps d’une jeune Marocaine, détenue en Algérie pendant plus d’un an, vers son pays natal. Le rapatriement a eu lieu par le biais du poste-frontière Zouj Bghal. La défunte avait tenté une migration clandestine qui s’est malheureusement soldée par sa mort, laissant son corps en territoire algérien.

Parallèlement, l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda annonce qu’une soixantaine de jeunes Marocains, arrêtés suite à des tentatives d’immigration illégale, devraient être libérés prochainement.

Le sort tragique des migrants clandestins et les disparus en mer

La mort de cette jeune femme met en lumière la réalité tragique de la migration clandestine. Son corps, resté plus d’un an en Algérie, rappelle le sort funeste de nombreux autres migrants qui ont péri lors de tentatives désespérées pour traverser la Méditerranée. L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda a plusieurs fois interpellé les autorités algériennes, demandant la libération des citoyens marocains incarcérés et la restitution des dépouilles des défunts.

Elle cherche également à obtenir des informations sur les personnes portées disparues lors de ces tentatives de passage illégal depuis les côtes algériennes.

Libération prochaine de jeunes Marocains et appel à l’Algérie

L’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda a révélé qu’une soixantaine de jeunes Marocains, ayant purgé leur peine après avoir été arrêtés pour immigration illégale, devraient retrouver la liberté dans les jours à venir.

Parallèlement, l’association continue d’exhorter les autorités algériennes à libérer les citoyens marocains détenus et à restituer les corps des personnes décédées lors de tentatives de migration clandestine. Elle demande également des éclaircissements sur le sort des disparus en mer depuis les côtes algériennes.