Réponse du ministre de l’Emploi aux demandes pressantes de la Gen Z : les détails surprenants de 2025

Face à l’urgence exprimée par la Génération Z, le ministre de l’Emploi a finalement pris la parole. Les attentes étaient grandes et les réponses apportées ont surpris plus d’un. Quels sont donc ces détails surprenants qui marquent l’année 2025 ?

Cet article vous propose une analyse approfondie des mesures annoncées, leur impact potentiel et les réactions qu’elles ont suscitées. Restez connectés pour découvrir comment le gouvernement entend répondre aux préoccupations majeures de la Gen Z en matière d’emploi.

Le ministre de l’emploi, Younes Sekkouri, insiste sur le dialogue avec la jeunesse

Younes Sekkouri, ministre en charge de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a mis en avant jeudi l’importance cruciale du dialogue avec la jeunesse. Il a exprimé la volonté du gouvernement d’initier sans délai un débat autour des revendications des jeunes pour atteindre les objectifs visés.

Le ministre de l’Inclusion économique, M. Younes Sekkouri, a affirmé ce jeudi 2 octobre, lors du point de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, que le gouvernement est prêt à engager un dialogue immédiat avec les jeunes du mouvement GenZ.#marocdiplomatique pic.twitter.com/inQQHZfWuo — Maroc Diplomatique (@marocdiplomatic) October 2, 2025



Selon lui, il est nécessaire d’instaurer un dialogue structuré couvrant toutes les questions majeures, au-delà des seuls sujets de santé et d’éducation. Cette déclaration intervient suite à diverses manifestations observées récemment dans plusieurs villes du pays, soulignant l’urgence d’établir une liste de revendications discutables dans un délai raisonnable.

Des programmes en attente de mise en œuvre pour répondre aux revendications de la Gen Z

Le ministre Sekkouri a également évoqué l’existence de plusieurs programmes élaborés mais non encore mis en œuvre. Ces initiatives, conçues pour répondre aux demandes de la jeunesse, sont en attente d’application. Le gouvernement se dit prêt à discuter et à interagir avec transparence sur ces revendications.

Toutefois, le ministre regrette les récents événements tragiques qui ont entraîné la mort de trois personnes. Il souligne que le gouvernement a le devoir d’écouter les préoccupations des jeunes et de les transformer en actions concrètes. La majorité des jeunes manifestants ont exprimé leur désapprobation face aux dérapages observés dans certaines régions.

La jeunesse marocaine rejette les dérapages et appelle à des actions concrètes

Le ministre Sekkouri a exprimé ses regrets face aux événements tragiques récents ayant causé la mort de trois personnes. Il a souligné l’obligation du gouvernement d’écouter attentivement les revendications de la jeunesse et de les traduire en mesures concrètes.

Par ailleurs, il a salué l’attitude responsable de la majorité des jeunes manifestants qui ont condamné les débordements survenus dans certaines régions. Ces derniers, engagés dans une démarche citoyenne, appellent à un dialogue constructif et à des actions concrètes pour répondre à leurs préoccupations majeures.