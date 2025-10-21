Report de la déclaration G50 : le système Jibaya’tic donne un répit jusqu’au 23 octobre

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé le report de la date limite pour la souscription de la déclaration G50 via le système « Jibaya’tic ».



La Direction générale des impôts (DGI) a récemment annoncé le report de la date limite pour la souscription de la déclaration G50.

Initialement prévue pour le 20 octobre, cette échéance est désormais fixée au 23 octobre. Ce changement concerne les contribuables soumis au régime du réel et du régime simplifié.

Chaque mois, la déclaration G50 est un vrai défi administratif. Ce délai supplémentaire nous permet de finaliser nos documents sans précipitation, surtout quand la connexion au portail en ligne est instable.

Amar, 42 ans, gérant d’une PME

Ces derniers doivent effectuer leur déclaration via le système d’information « Jibaya’tic« . Cette décision vise à offrir aux contribuables davantage de temps pour remplir leurs obligations déclaratives dans des conditions optimales.

Qui a annoncé ce report et pourquoi ?

L’annonce officielle du report a été faite par la Direction générale des impôts (DGI) dans un communiqué publié lundi. La DGI, consciente des défis que peuvent rencontrer les contribuables, a décidé de leur accorder un sursis.

Le but de cette décision est de permettre aux contribuables de remplir leurs obligations fiscales de manière plus aisée et sans pression. Ainsi, ils auront la possibilité de se conformer à leurs obligations déclaratives dans les meilleures conditions possibles.

Un changement de date initialement prévue : quels détails à savoir ?

La date butoir pour la souscription de la déclaration G50 a été repoussée. Initialement fixée au 20 octobre 2025, elle est désormais reportée jusqu’au jeudi 23 octobre 2025 inclus. Ce délai supplémentaire est une information cruciale pour les contribuables concernés.



Cette nouvelle échéance offre trois jours supplémentaires pour satisfaire aux obligations déclaratives. Il est donc essentiel que les contribuables prennent note de ce changement et ajustent leurs plans en conséquence pour éviter tout retard ou pénalité.