Reprise de l’importation de voitures d’occasion : une alternative à l’automobile neuve en Algérie ?

Depuis que le président Tebboune a autorisé, en octobre 2022, l’importation des véhicules neufs et d’occasion de moins de trois ans d’âge, les Algériens ont commencé à se poser des questions sur les procédures d’importation et les avantages proposés par le gouvernement. La loi de finances 2023 a donc apporté plusieurs modifications pour faciliter, mais aussi encourager, l’achat de véhicules d’occasions.

Les tarifs douaniers appliqués

Le ministre des Finances, Djamel Kassali, s’est exprimé au sujet des tarifs douaniers applicables pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans. Cette mesure a été inscrite dans le projet de loi de finances 2023 et a suscité de nombreuses polémiques. Lors des débats à l’Assemblée populaire nationale sur la loi de finances 2023, le ministre des Finances a précisé que ces véhicules seront soumis à un régime fiscal préférentiel et que les frais et taxes douanières seront revus à la baisse.

Quels critères à prendre en considération ?

Deux critères principaux entrent en jeu lors du dédouanement des véhicules :

Le type de carburant utilisé – essence ou diesel;

– essence ou diesel; La cylindrée.

Selon le ministre des Finances, les tarifs différentient en fonction du type de carburant et de la cylindrée. Les voitures électriques (hybrides) sont elles aussi prises en compte par la suppression de TVA.

La condition de l’importation

Le président de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale , Lakhdar Salmi, a indiqué que les citoyens algériens pourront importer un seul véhicule chaque trois ans. La mesure est destinée aux citoyens aux revenus moyens avec un impact limité sur les réserves internationales.

Des membres de la commission avaient proposé d’étendre la mesure de l’importation des véhicules à moins 5 ans au lieu de moins de 3 ans, mais Lakhdar Salmi a expliqué que les véhicules de plus de cinq ans sont usés et n’ont pas une qualité suffisante pour être importé en Algérie.

Des constructeurs installent leur usine en Algérie

Suite à l’autorisation de l’importation des véhicules, le groupe Stellantis a signé une convention avec le ministère de l’Industrie pour installer une usine de montage à Oran. Le constructeur FIAT va y produire des véhicules 4×4 et SUV destinés principalement aux Algériens. Renault Algérie et Hyundai ont également annoncé la reprise de leurs activités.

Quels avantages pour l’importation des véhicules 4×4 ?

Selon l’article 20 de la loi de finances 2023, certains véhicules touristiques tout terrain sont exemptés de la TVA. Il s’agit des véhicules avec une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 avec moteur essence ou hybride, et ceux qui ont un moteur Diesel avec une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3.

L’année 2023 a apporté beaucoup d’espoirs pour les Algériens qui cherchaient à acquérir une voiture d’occasion à bon prix. Grâce à la loi de finances 2023, les particuliers peuvent importer des voitures neuves et d’occasion de moins de trois ans et bénéficier de certaines exemptions de taxes et frais douaniers. De nombreux constructeurs ont aussi repris leurs activités en Algérie, offrant ainsi aux Algériens la possibilité de choisir parmi une large gamme de modèles.

Sources