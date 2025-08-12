Reprise des vols : Royal Air Maroc reconnecte Marrakech à quatre métropoles françaises, une aubaine pour les voyageurs

Bonne nouvelle pour les amoureux de voyages et d’évasion ! Royal Air Maroc, la compagnie aérienne nationale du Maroc, annonce la reprise de ses vols reliant Marrakech à quatre grandes villes françaises. Une initiative qui offre aux voyageurs une opportunité inédite de redécouvrir la ville ocre, joyau du royaume chérifien, tout en profitant des services de qualité de cette compagnie réputée.

Restez connectés pour découvrir les détails de cette reprise tant attendue et les perspectives qu’elle ouvre pour le tourisme entre la France et le Maroc.

Royal Air Maroc relance ses vols directs entre Marrakech et quatre villes françaises

À partir du 10 octobre 2025, Royal Air Maroc, pilier du tourisme marocain, reprendra ses vols directs entre Marrakech et quatre villes françaises : Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux. Cette initiative s’inscrit dans le renforcement de son réseau « point-à-point », visant à optimiser la connexion entre les principales destinations nationales et les principaux bassins émetteurs européens, notamment la France.

En plus de répondre aux besoins des diasporas marocaines et des touristes internationaux, cette relance contribue à l’essor de Marrakech en tant que destination touristique stratégique.

Programmation des nouvelles lignes et augmentation des fréquences

Dès le 10 octobre 2025, les vols directs Marrakech-Toulouse et Marrakech-Lyon seront opérés les lundis et vendredis. Les départs de Marrakech sont prévus à 8h15 pour Toulouse et à 15h20 pour Lyon. À partir du 11 octobre, Marrakech-Nantes sera desservi tous les mercredis et samedis, avec un départ à 8h15 de Marrakech.

Le 12 octobre marquera le début des vols directs Marrakech-Bordeaux, programmés les jeudis et dimanches à 17h10 au départ de Marrakech. Par ailleurs, des fréquences supplémentaires sont prévues au départ de Marrakech vers Marseille et Bruxelles, respectivement les mercredis et samedis, et les jeudis et dimanches.

Des horaires adaptés pour une meilleure satisfaction des voyageurs

Les nouvelles lignes aériennes ont été pensées pour répondre au mieux aux attentes des voyageurs. Les horaires de vol ont été soigneusement choisis pour convenir aux touristes français et belges, ainsi qu’aux Marocains résidant dans ces pays. Par exemple, les vols directs vers Toulouse et Lyon sont programmés les lundis et vendredis, avec un départ de Marrakech à 8h15 pour Toulouse et à 15h20 pour Lyon.

De même, les vols retour sont prévus pour permettre une arrivée en douceur à Marrakech. Ces horaires flexibles et adaptés contribuent à rendre le voyage plus agréable et moins stressant pour les passagers.