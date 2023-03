Réserve d’or : découvrez le classement de l’Algérie parmi les pays arabes et dans le monde

Le conseil mondial de l’or a procédé au classement relatif aux réserves d’or dans les pays arabes, et notamment dans le monde. Quelle est la position de l’Algérie ? Découvrez plus de détails dans les lignes suivantes.

La réserve d’or de l’Algérie s’élève à 173,6 tonnes

Le Conseil mondial de l’or a rendu publique la classification des pays arabes quant à leur réserve d’or.

Selon le rapport, l’Algérie se situe en 3ème position parmi les pays arabes avec les 173.6 tonnes qu’il dispose. Au niveau mondial, on le retrouve à la 226ème place. Il est donc dépassé par l’Arabie Saoudite avec une réserve qui atteint les 323,1 tonnes et le Liban avec un stock de 286,8 tonnes.

Dieu merci, enfin le gouvernement parle d’une réserve économique de 6,8 tonnes d’or,sans compter l’argent, le bronze, le cuivre, l’uranium et autres produits minières. — Oulaidtamourt (@Oulaidtamourt11) March 3, 2022

La Libye se trouve à la 4ème place avec une part s’élevant à 116,6 tonnes et l’Irak s’est assuré de se placer 5ème avec une réserve de 96,4 tonnes de métriques d’or.

Dans le même classement, l’Égypte tient la 6ème place et est suivie principalement par la Koweït, les Émirats et le Qatar. Puis, on retrouve la Jordanie, la Syrie, le Maroc et le Bahreïn. C’est le Yémen qui vient achever la classification.

Qu’en est-il du classement mondial ?

En tête du classement mondial se trouvent les États-Unis. À cet égard, ils disposent d’une réserve d’or de 8133,5 tonnes. Ce qui correspond à 78,1 % du stock total. Continuant de dominer, ils sont suivis par l’Allemagne avec une réserve de 3359,1 tonnes et puis par l’Italie avec 2451,8 tonnes de métal précieux.

À la quatrième place, il y a la France. Elle possède un stock d’or de 2436,4 tonnes. On retrouve ensuite la Russie avec un total de 2298,5 tonnes de métriques d’or. Elle est suivie par la Chine, la Suisse et le Japon. Les dernières positions reviennent à l’Inde et à la Hollande.

Les femmes indiennes possèdent plus d'or que les réserves des États-Unis, de l’Allemagne et de l’Italie combinées — Savoir du Monde 🌍 (@SavoirDuMonde) March 30, 2022

En outre, il faut noter que ce classement relève de 2021. La source a également indiqué que le prix de l’or tend à augmenter en temps de crise. Mais il peut revenir à la normale au fur et à mure où les choses s’améliorent et se stabilisent.