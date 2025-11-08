Résistance et stratégie alliée : comment le putsch du 8 novembre 1942 à Alger a changé le cours de l’histoire en Algérie

Le 8 novembre 1942 reste une date marquante dans l’histoire algérienne et mondiale.

Ce jour-là, la capitale algérienne a été le théâtre d’un événement décisif : des résistants locaux ont neutralisé les autorités vichystes, permettant aux forces alliées de débarquer en Afrique du Nord. Retour sur ce moment méconnu mais crucial pour la Seconde Guerre mondiale et l’Algérie.

Le putsch du 8 novembre : un acte de résistance civile inédit

Cette opération, parfois appelée « putsch du 8 novembre », a été menée par des civils algéro‑is déterminés, dont de nombreux jeunes élèves du lycée de Ben Aknoun.

Sous la direction d’un aspirant de réserve, ils ont réussi à arrêter plusieurs généraux français et à neutraliser les autorités locales de Vichy, ouvrant la voie au débarquement allié.

Ce qui m’étonne le plus, c’est le courage de ces jeunes civils qui, sans arme lourde, ont changé le destin de la ville et influencé le cours de la guerre. Meziane, 42 ans, historien et guide touristique

Certains de ces résistants étaient à peine sortis de l’adolescence et agissaient dans l’ombre, prouvant que l’engagement citoyen peut bouleverser l’histoire.

Opération Torch : préparation et enjeux stratégiques

L’Opération Torch, nom de code du débarquement allié, avait été planifiée dès le printemps 1942. Les Alliés cherchaient à soulager l’Union soviétique en ouvrant un second front et à sécuriser l’Afrique du Nord pour préparer une future offensive sur l’Europe méridionale.

Les villes de Casablanca, Oran et Alger avaient été choisies comme cibles principales. À Alger, la coordination avec la Résistance locale a permis une prise de contrôle quasi immédiate, tandis qu’à Oran et au Maroc, les forces vichystes ont opposé une résistance plus forte.

Un tournant historique pour l’Algérie et la Seconde Guerre mondiale

Le succès de l’opération à Alger a constitué une étape majeure dans la campagne d’Afrique du Nord. Avec la victoire britannique à El Alamein en Égypte, les Alliés ont amorcé la reconquête du sud de l’Europe.

En parallèle, la Tunisie a été rapidement investie par les forces de l’Axe, déclenchant une série de combats qui s’étendront jusqu’au printemps 1943.

Même après la reddition officielle des troupes vichystes au Maroc le 11 novembre, des sous-marins allemands ont continué à attaquer les navires alliés jusqu’au 16 novembre, illustrant les tensions et les risques permanents de cette opération.