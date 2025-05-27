Restrictions accrues sur les compagnies aériennes étrangères : l’Algérie durcit sa politique

L’Algérie semble prendre un virage significatif dans sa politique aérienne. En effet, le pays nord-africain a récemment renforcé ses restrictions à l’encontre des compagnies aériennes étrangères, une décision qui suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les enjeux de cette nouvelle orientation ? Comment cela impacte-t-il le secteur du transport aérien et quels pourraient être les effets sur les relations internationales de l’Algérie ?

Cet article se propose d’explorer ces questions en détail. Restez avec nous pour comprendre les tenants et aboutissants de cette politique plus stricte.

Nouvelles règles pour les compagnies aériennes étrangères en Algérie

La Banque d’Algérie impose de nouvelles réglementations aux compagnies aériennes étrangères opérant dans le pays, dans le but de lutter contre les transferts illégaux de devises. Désormais, ces compagnies devront modifier leurs méthodes de vente de billets d’avion, notamment pour les vols long-courriers avec escale non couverts par Air Algérie. En effet, la vente de ces billets en dinar algérien est désormais interdite.

De plus, le coût d’un billet avec une ou deux escales ne doit pas excéder de plus de 10% le prix d’un billet direct de classe équivalente. Tout surcoût devra être payé en devise. Ces nouvelles mesures seront mises en application à partir de juillet prochain, avec l’entrée en service du nouveau système numérique de la douane algérienne.

Mise en application du règlement et conséquences pour les compagnies non-conformes

Le nouveau système numérique de la douane algérienne, Alces, entrera en service en juillet prochain. Il permettra d’appliquer rigoureusement le règlement de la Banque d’Algérie. Les compagnies aériennes étrangères qui ne respectent pas ces nouvelles dispositions s’exposent à des sanctions.

En effet, ces pratiques illégales ont causé d’importantes pertes financières au trésor public algérien. Les compagnies encaissent en dinars mais transfèrent des devises vers leurs comptes bancaires étrangers. De plus, certaines sont accusées de fausses déclarations concernant le nombre de billets vendus. Face à ces abus, l’Algérie entend renforcer son contrôle et assurer le respect de sa réglementation.

Enquête douanière révèle des déclarations frauduleuses

L’enquête menée par la douane algérienne a mis en lumière des pratiques douteuses de certaines compagnies aériennes étrangères. Outre le non-respect du règlement de la Banque d’Algérie, ces compagnies sont également accusées de fausses déclarations sur le nombre de billets vendus.

Cette pratique trompeuse aggrave les pertes financières du trésor public algérien et constitue une violation grave de la réglementation en vigueur. L’entrée en service du système numérique Alces permettra un contrôle plus rigoureux et une application stricte des nouvelles dispositions. Les compagnies fautives seront ainsi identifiées et sanctionnées conformément à la loi.