Restrictions de l’UE : Rabat et Paris en quête de solutions pour les banques marocaines en Europe

Face aux restrictions imposées par l’Union Européenne, Rabat et Paris cherchent activement des solutions pour soutenir les banques marocaines opérant en Europe. Cette situation complexe, qui a des implications économiques et politiques majeures, nécessite une approche collaborative et stratégique. Cet article se propose d’explorer les différentes pistes envisagées par les deux capitales pour surmonter ces obstacles réglementaires. Nous analyserons également les enjeux sous-jacents à cette problématique et les répercussions potentielles sur le secteur bancaire marocain en Europe.

Restez connectés pour comprendre comment Rabat et Paris naviguent dans ce contexte délicat.

Les banques marocaines en Europe face à un tournant décisif

Une rencontre cruciale est prévue en juillet entre le Trésor français et les représentants des banques marocaines pour discuter de l’application de la directive européenne CRD VI. Cette dernière pourrait interdire aux banques non-établies dans l’Union Européenne (UE) d’offrir des services bancaires directement à leurs clients résidant dans un pays de l’UE.

L’objectif de cette réunion est de finaliser un accord visant à maintenir l’activité de relais des banques marocaines en Europe, a déclaré Abdellatif Jouahri, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM). Une fois approuvé par la Commission européenne, cet accord pourrait ouvrir la voie à des discussions avec d’autres pays européens concernés.

Impact de l’accord sur l’activité bancaire marocaine en Europe

Si la Commission européenne donne son feu vert à cet accord, cela pourrait initier des pourparlers avec d’autres pays européens tels que l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie. L’enjeu est de taille : permettre aux banques marocaines de continuer à servir les Marocains résidant à l’étranger ainsi que leurs familles au Maroc.

Pour défendre ces intérêts nationaux, une task-force composée du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, du ministère de l’Économie et des Finances, de la Banque Centrale et des banques marocaines a été mise en place.

La task-force marocaine en action pour la défense des intérêts bancaires

Cette task-force a intensifié ses interactions avec la Commission européenne, notamment avec le département responsable du dossier. Un dialogue approfondi a été engagé avec le Trésor français, conduisant à une meilleure compréhension des enjeux de cette activité stratégique pour le Maroc, notamment pour sa balance des paiements.

Les prévisions relatives aux transferts des Marocains résidant à l’étranger anticipent une légère baisse en 2025, suivie d’une reprise en 2026. Par ailleurs, malgré les incertitudes économiques, le taux directeur reste inchangé à 2,25%, reflétant l’objectif de stabilité des prix à moyen terme et la croissance non agricole.